Verissimo | gli ospiti della puntata di domani | Emma Marrone | Francesco Monte e altri

La cantante Emma ospite a Verissimo : ‘Ho avuto paura - non voglio essere dimenticata’ : Domani sabato 16 novembre 2019, oltre al ritorno del talent show 'Amici di Maria De Filippi', su Canale 5 ci sarà anche una puntata ricca di sorprese a ‘Verissimo’. Come di consueto nel famoso programma Mediaset pomeridiano, che ogni settimana riesce a tenere incollati al piccolo schermo una media di 2 milioni di telespettatori, faranno il loro ingresso personaggi famosi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi. L’ospitata che catturerà ...

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

Emma Marrone a Verissimo : "Adesso va meglio - ma ho avuto paura" : Ci sarà anche Emma Marrone tra gli ospiti di domani di Verissimo, in onda su Canale 5 dalle ore 16.30. Intervistata da Silvia Toffanin, l'ex vincitrice del Festival di Sanremo ha ovviamente ripercorso questi ultimi mesi, in cui ha dovuto affrontare un brutto male che l'ha costretta ad un breve ma intenso stop.Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ...

Emma Marrone a Verissimo : Ho avuto paura. Non voglio essere dimenticata : Emma Marrone sarà una delle ospiti della prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 16 novembre a partire dalle 16 su Canale5. Nel suo salotto, Silvia Toffanin ha accolto la cantante salentina, attualmente in promozione con il suo ultimo album “Fortuna” dopo la grande paura per la malattia. Una ricaduta per Emma Marrone, che non si è mai arresa ed è tornata attiva il prima possibile, sia per la grande passione verso la musica sia per l'amore ...

Verissimo - Emma Marrone sulla malattia : 'Ho avuto paura e ce l'avrò sempre - ora va meglio' : Mancano meno di 24 ore alla messa in onda di una nuova puntata di Verissimo, e sono già tante le anticipazioni che circolano in rete sulle dichiarazioni dei vari ospiti. Come vedremo nella puntata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 16 novembre, Emma Marrone, per esempio, si confronterà con Silvia Toffanin su svariati argomenti, ma sarà il problema di salute che ha avuto pochi mesi fa, a monopolizzare la chiacchierata. La salentina ...

Verissimo - anticipazioni sabato 16 novembre : tra gli ospiti Emma Marrone e Gerry Scotti : sabato 16 novembre, dalle ore 16:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il contenitore del sabato sera, condotto da Silvia Toffanin, macina ogni settimana grandissimi ascolti. Anche la puntata del 16 novembre vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti, fra i quali ci sarà Emma Marrone. La cantante, lanciata da 'Amici' di Maria De Filippi, racconterà al grande pubblico gli ultimi complicati mesi della sua vita. Emma ...

Fabio Fognini sorprende a Verissimo : "Che cosa auguro a mio figlio". E su Flavia Pennetta... : Bombe a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5. Bombe - metaforiche, s'intenda - sganciate da Fabio Fagnini, il quale parla della gravidanza della sua compagna, Flavia Pennetta, e rivela: "Aspettiamo una femminuccia". Bocche cucite sul nome, che ufficialmente non è stato ancora scelto: "N

Fabio De Luigi/ 'Gli uomini d'oro? È una svolta nella mia carriera' - Verissimo - : Fabio De Luigi ospite di Verissimo per presentare Gli uomini d'oro. Il film, diretto da Vincenzo Alfieri, è ispirato da una vicenda realmente accaduta.

Fognini a Verissimo : le parole su Flavia Pennetta - il tennis e la figlia in arrivo : Fabio Fognini a Verissimo: le dichiarazioni del tennista Fabio Fognini è stato ospite a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 8 novembre. Il tennista si è confidato a lungo con Silvia Toffanin, parlando della famiglia creata con la collega Flavia Pennetta che sta per allargarsi e dell’impegno nel mondo del tennis. Fognini […] L'articolo Fognini a Verissimo: le parole su Flavia Pennetta, il tennis e la figlia in arrivo ...

Verissimo - Fabio Fognini padre bis : ‘A mio figlio vorrei togliere la racchetta dalla mano’ : Fabio Fognini e Flavia Pennetta aspettano una bimba. I due campioni di tennis appenderanno un fiocco rosa alla porta della loro abitazione, dopo aver dato due anni fa il benvenuto al loro primogenito, Federico. A Verissimo Fognini annuncia la lieta novella spiegando “Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia”. Fabio Fognini: ‘Nel tennis si soffre troppo’ E mentre ...

Gabriella Pession a Verissimo su Oltre la soglia : “Tosca soffrirà” : Verissimo, Gabriella Pession presenta Oltre la soglia: “Tosca Navarro è un personaggio puro” Nel giorno del suo compleanno, Gabriella Pession è stata ospite a Verissimo per presentare la fiction Oltre la soglia, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre in prima serata su Canale5. L’attrice ha presentato per la prima volta in tv il suo nuovo personaggio, Tosca Navarro, e l’ha descritta così: “Tosca Navarro è un ...

Melissa Satta a «Verissimo» : «Il matrimonio è sacrificio. Un altro figlio? C'è tempo»