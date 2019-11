Tempesta di fulmini su Genova | colpita e spenta la “Lanterna” | due sfollati

Meteo Italia - forte maltempo e intense nevicate : Tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Maltempo e Tempesta di fulmini - domani scuole chiuse in 23 Comuni : ecco dove : Forte Maltempo atteso per domani, 25 ottobre, in Sicilia orientale con uno stato di allerta rossa della Protezione Civile. Al momento sono 23 i Comuni

Allerta rossa : bomba d'acqua - vento e Tempesta di fulmini sulle province di Genova e Savona dalle 4 del mattino : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D»

METEO GENOVA E SAVONA : ALLERTA ROSSA/ Maltempo - temporali e Tempesta di fulmini : ALLERTA METEO ROSSA oggi a GENOVA e SAVONA: Maltempo con temporali di fulmini e acqua, allagamenti e frane, ecco la situazione.

William e Kate - terrore in volo per i Duchi : “L’aereo su cui viaggiavano è finito in una Tempesta di fulmini” : Attimi di terrore in volo per il principe William e Kate Middleton. I Duchi di Cambridge sono in Pakistan da qualche giorno per una visita ufficiale e erano a bordo del loro aereo privato assieme a quaranta membri dello staff reale e alcuni giornalisti accreditati quando sono finiti in mezzo a una violenta tempesta di fulmini. La coppia era partita da Lahore e era diretta a Islamabad per l’ultimo giorno di visite ufficiali per del rientro ...

Allerta rossa : bomba d'acqua - vento e Tempesta di fulmini sulle province di Genova e Savona dalle 4 del mattino : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D»

Paura in volo per William e Kate : ?l'aereo finisce in una Tempesta di fulmini - : Novella Toloni Attimi di terrore per i duchi di Cambridge sul volo Lahore - Islamabad. L'aereo è finito al centro di una tempesta di fulmini, innescando il panico a bordo. A raccontare l'accaduto è stata Kate Middleton nell'intervista rilasciata alla corrispondente reale Paura e spavento per i duchi di Cambridge e quaranta membri dello staff reale durante il volo di trasferimento da Lahore a Islamabad. Il Principe William e Kate ...

Kate Middleton in Pakistan - una Tempesta di fulmini ritarda la partenza : Contrattempo per Kate Middleton e William in Pakistan. Da programma i Duchi di Cambridge avrebbero dovuto lasciare Lahore il 17 ottobre per raggiungere Islamabad e da lì prendere l’aereo che li avrebbe riportati a Londra. Ma non è stato così. Una violenta tempesta di fulmini ha costretto William e Kate a restare nell’antica città. Attimi di difficoltà e tensione si sono vissuti per trovare una camera d’albergo all’augusta ...