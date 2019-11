Maltempo | Italia nella morsa di due cicloni | pioggia | neve e vento da Nord a Sud

Maltempo nel Nord Italia : la neve paralizza il Piemonte - l'Alto Adige e il Bellunese. FOTO : Black out, strade chiuse e numerosi disagi in diverse località colpite da intense fioccate. Allerta anche in Valtellina nelle zone dei dissesti. Imbiancati non solo i centri in montagna ma anche città come Domodossola - MAREA A VENEZIA: AGGIORNAMENTI - FRANE IN LIGURIA

Maltempo : weekend tra pioggia e neve in Italia. Allerta in 5 regioni : Acqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua ...

Nuovo ciclone sull'Italia nel week end - Maltempo in estensione anche al centro sud : Roma - Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa centro-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l'Italia, comportando altro forte maltempo accompagnato da una nuova tempesta di vento. ...

Ondata di Maltempo sull'Italia : danni e disagi per l'arrivo due vortici ciclonici : Situazione critica per la pioggia in Veneto, con rischio frane. Nevica nelle regioni settentrionali. Fino a domani allerta per temporali e vento. Problemi per la viabilità in molte regioni

Maltempo - Italia di nuovo in ginocchio : la Tempesta Günther flagella il Paese - tanta NEVE al Nord. Allarme Scirocco : Infuria sull’Italia la nuova Tempesta di Maltempo provocata dal vasto ciclone Günther posizionato nel Mediterraneo occidentale. Il vento di Scirocco ha raggiunto nelle ultime ore raffiche molto forti sul crinale dell’Appennino tosco/emiliano e in Lombardia, con velocità degne di un Uragano: 145km/h al Passo della Croce Arcana, 137km/h al Monte Piella, al Lago Scaffaiolo e all’Abetone, 118km/h a Pietra Piccata, 112km/h a ...

Il Maltempo non dà tregua - Italia sott'acqua nel weekend : Il quadro meteorologico generale sull'Italia continua a essere fortemente influenzato da perturbazioni e vortici ciclonici, uno dei quali sta portando nuovo forte peggioramento dopo aver riportato la neve a quote prossime alla pianura sul Piemonte. Ma anche il weekend sembra destinato ad essere compromesso dal maltempo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la giornata di venerdì trascorrerà all'insegna di avverse ...

Meteo Italia - forte Maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Maltempo : altra giornata da bollino rosso sull’Italia - allerta su Veneto e altre 5 regioni : Roma – Una nuova ampia saccatura atlantica, ha raggiunto ieri il nostro paese, portando condizioni di generale Maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione oggi alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ...

Meteo : Maltempo su mezza Italia - tra pioggia - vento e tanta NEVE sulle Alpi : La vasta perturbazione che ieri vi mostravamo sull'Europa nord-occidentale ha ormai raggiunto l'Italia dove sta dando vita ad un netto guasto del tempo. È arrivata la NEVE a bassa quota sul Piemonte...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte Maltempo su gran parte d'Italia domani : Nella giornata di domani una perturbazione di origine atlantica porterà forte maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio. Ecco il bollettino...

Maltempo - temporali e neve sull’Italia. Allerta meteo : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non dà ancora tregua: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per oggi Allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Nel pomeriggio alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese.Continua a leggere

Maltempo - eccezionali nevicate al Nord Italia : la situazione resta critica in Val Pusteria - passi chiusi in Veneto : Dopo le eccezionali nevicate di ieri e delle scorse ore, in Alto Adige la situazione resta difficile: di notte a Brunico era stata ripristinata la corrente elettrica, ma poi è nuovamente mancata. La linea ferroviaria della Val Pusteria è aperta tra Fortezza e Brunico, e nelle prossime ore dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, ...

Allerta Meteo - stasera inizia la prima grande NEVICATA della stagione al Nord : Maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia già flagellata dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione in molte zone del Sud e la tragedia dell’acqua alta a Venezia. Dopo una breve pausa, la nuova ondata di maltempo inizierà dal pomeriggio di oggi, Giovedì 14 Novembre, a partire dal Nord/Ovest. Intanto è una notte molto fredda al Nord, con le prime gelate ...

Maltempo - nel Sud Italia 1300 interventi dei vigili del fuoco in 36 ore : Nelle ultime 36 ore sono stati 1300 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal Maltempo nel Sud Italia.