Luciana Littizzetto svela un retroscena su Maria De Filippi : Luciana Littizzetto racconta il rapporto con Maria De Filippi a Raffaella Carrà, svelando alcuni retroscena. La comica è stata ospite di A Raccontare Comincia Tu dove ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata a partire dal legame con la moglie di Maurizio Costanzo. Negli anni fra le due è nata un’amicizia lontano dalle telecamere. “Maria fa troppo ridere – ha raccontato la comica a Raffaella Carrà – è intelligente, spiritosa, ...

A Raccontare Comincia Tu - Luciana Littizzetto svela a Raffaella Carrà : “Fabio Fazio? Deve tirare fuori quella sua parte un po’ di più…” : Raffaella Carrà ha voluto chiudere questa serie di interviste del suo A Raccontare Comincia Tu con Luciana Littizzetto. Un duo esplosivo: insieme, la Raffa e ‘Lucianina’ hanno dato vita a una conversazione brillante, con molto ritmo. E la comica ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi: è stato proprio grazie alla conduttrice di C’è Posta per Te che Luciana ha deciso di prendere in affidamento due bambini. ...

Luciana Littizzetto e la fine del storia con Davide Graziano : ‘Ora un uomo non c’è’ : Una storia lunga 21 anni e due figli in affido, ma la relazione tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano è finita lo scorso anno. Giovedì 14 novembre ospite di Raffaella Carrà nel programma A raccontare comincia tu (qui l’intervista) la comica parla per la prima volta in tv della sua nuova vita tra il lavoro e i figli (Vanessa e Jordan Beljuli) due ragazzi di origine macedone di 23 e 21 anni di cui è genitore affidatario insieme ...

A Raccontare Comincia Tu - Anticipazioni : ospite dell'ultima puntata di stasera - Luciana Littizzetto : ospite dell'ultimo appuntamento con la nuova edizione dello show di Rai 3 che vede Raffaella Carrà nei panni di intervistatrice, Luciana Littizzetto.

Luciana Littizzetto dietro le quinte a Che tempo che fa : "Beccata" - calze a rete esagerate e smalto ai piedi : Dove osa Luciana Littizzetto? "Beccata!". Il look ardito mostrato per metà a Che tempo che fa, spesso nascosto dal bancone di Fabio Fazio, viene svelato dal profilo twitter dello stesso programma di Raidue: Lucianina molto "aggressiva", vestitino leopardato, calze a rete a maglia larga e piede scalz

Che tempo che fa - Littizzetto propone parodia di Giorgia Meloni : 'Io sono Luciana' (VIDEO) : Il programma di Fabio Fazio "Che tempo che fa" torna a far parlare di sé. Ha raggiunto, infatti, una certa viralità sul web uno sketch in cui Luciana Littizzetto intona un motivetto che richiama quello che, tratto da un comizio di Giorgia Meloni, è diventata quasi una hit. Una circostanza che richiama anche alla memoria i difficili rapporti che la trasmissione ha avuto con un parte politica ben precisa, quella del centro-destra. Difficile, ...

Stefano De Martino/ 'Sposare Belen Rodriguez? Ho già dato!' - Luciana Littizzetto... : Stefano De Martino è il conduttore di Stasera tutto è possibile. Visto il successo, si parla già del grande salto verso Sanremo. Intanto, Belén…

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto contro l'evasore fiscale : "Ecco perché sei uno stro***" : Nel corso del programma condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa, in onda la domenica sera su Rai 2, Luciana Littizzetto ha letto una sua letterina indirizzata verso chi non paga le tasse. Un testo che sta facendo parecchio discutere, soprattutto per i toni utilizzati. La comica ha espresso le sue i

“Una m…”. La ‘battuta’ di Luciana Littizzetto su Matteo Salvini. Fazio in imbarazzo : Luciana Littizzetto non è nuova a siparietti, anche piccanti, durante il suo consueto spazio all’interno della trasmissione di Rai 2 Che tempo che fa. Lucianina, per usare il nomignolo affibbiatole dal padrone di casa Fabio Fazio, nel corso della puntata di domenica 3 novembre se l’è presa anche con Matteo Salvini. Dal mancato applauso, dai banchi del centrodestra, alla senatrice Liliana Segre e alla sua proposta di una commissione ...