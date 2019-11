Ex Ilva | no allo scudo fiscale | indiscrezioni | il M5s sta per implodere

Ilva - "respinta la provocazione di Renzi". M5s vota no allo scudo penale - fronda interna : il governo traballa : L'Ilva continua a spaccare la maggioranza. La commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili "per estraneità alla materia" gli emendamenti di Italia Viva e Forza Italia al Dl Fisco per ripristinare lo scudo penale per Arcelor Mittal e provare a sbloccare l'impasse sullo stabilimento s

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

M5S. Urla e liti alla riunione su Ilva. E alla fine i senatori votano il No allo scudo : Il M5S torna a tremare sul caso Ilva. Al Senato, di fronte al ministro Patuanelli, per oltre tre ore i parlamentari Urlano, litigano e attaccano l'ipotesi di una parte del governo di ripristinare l'immunità penale per i vertici dell'impianto siderurgico di Taranto. alla fine viene ribadita la linea del no all'immunità, ma nei prossimi giorni il muro dei 5 Stelle potrebbe mostrare delle crepe.Continua a leggere

Ilva - Salvini accusato da Villarosa (M5s) : 'A cavallo invece di lavorare' : La settimana si è aperta con un post di Alessio Villarosa, deputato del Movimento Cinque Stelle, riguardo all'assenteismo di Salvini. Il grillino ha pubblicato lunedì 11 novembre un video che evidenzia come in aula si stesse parlando di Ilva ma il senatore Salvini fosse altrove, esattamente a Verona: "Era a cavallo - tuona Villarosa - invece di lavorare". Il riferimento era al fatto che il leader della Lega avesse presenziato all'inaugurazione ...

Ilva allo Stato - no di Gualtieri : il governo tratta con Arcelor : Giuseppe Conte è corso a Taranto per mettere la faccia sulla crisi dell'ex Ilva. E dimostrare che «il governo c'è» e «non permetterà mai che...

Ex Ilva : D’Alò (Fim) - ‘massima adesione allo sciopero’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Grande adesione allo sciopero proclamato da Fim, Fiom, Uilm in tutt’Italia: Taranto, Salerno, Milano, Marghera, Genova, dei lavoratori ex Ilva, dell’appalto e dei servizi. La preoccupazione è tanta per un futuro nuovamente in bilico e che rischia di rimettere in discussione sia il lavoro che l’ambiente”. Ad annunciarlo è il segretario Nazionale Fim Cisl Valerio D’Aló ...

Ex Ilva : Barbagallo - ‘no piano B ma facciano rispettare impegni’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non ci deve essere un piano B ma il rispetto degli impegni”. Così il leader Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro a Palazzo Chigi su ArcelorMittal. “Nazionalizzare? Una cosa è certa che in altri paesi come la Francia hanno sempre il 15% di imprese strategiche. Noi invece facciamo di tutto per renderci la vita difficile”.L'articolo Ex Ilva: Barbagallo, ‘no ...

Ilva - Conte apre alla nazionalizzazione. Indiscreto : "Cos'abbiamo proposto a Mittal" - governo allo sbando : La carta giocata da Giuseppe Conte per convincere Arcelor Mittal a restare a Taranto e tenere in vita l'ex Ilva? La decrescita felice grillina. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il premier avrebbe confessato a sindacati, enti locali e Confindustria convocati per un confronto sulla crisi aperta

Ex Ilva - lo sfogo di Matteo Renzi contro Carlo Calenda : "Uno sciacallo" : Il caso dell'ex Ilva, con Arcelor Mittal in fuga dall'Italia, agita le acque nel centrosinistra, che si trova a dover fare i conti con un M5s che, di fatto, ha portato alla situazione in atto. E alcune considerazioni vengono riportate da Augusto Minzolini in un retroscena. Si parte dalle parole di E

Ex Ilva : Barbagallo - ‘togliere immunità penale errore se ha dato alibi’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Togliere l’immunità penale è stato un errore se ha dato alibi ad ArcelorMittal per sfilarsi. Non è consentito a nessuno potersi sfilare da un’attività che è fondamentale per il futuro economico e produttivo del nostro paese”. Così il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando la situazione dell’ex Ilva, al termine della presentazione rendiconto sociale ...

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...

**Ex Ilva : Barbagallo - ‘disimpegno ArcelorMittal inaccettabile - Governo intervenga’** : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La decisione di Arcelor Mittal prefigura una catastrofe industriale per il nostro Paese: senza gli stabilimenti coinvolti, il futuro della nostra economia diventa più incerto. Questo disimpegno, le cui origini sono da esaminare a fondo, è inaccettabile, perché è il preludio a un dramma occupazionale, sociale e ambientale che deve assolutamente essere evitato. Il Governo deve intervenire: lo ...

Arcelor Mittal pronta a restituire l’Ilva allo Stato italiano : Su Taranto sta per esplodere la bomba. Arcelor Mittal restituisce l'Ilva allo Stato italiano. A un anno dall'arrivo a Taranto, sarebbe imminente la consegna delle lettere di Arcelor Mittal all'Amministrazione Straordinaria e ai sindacati