MOSE DI VENEZIA | PERCHÈ NON FUNZIONA? Salvini rilancia | ' 100 milioni in Manovra'

MOSE - arriva il nuovo commissario straordinario. Il sindaco di Venezia : “Siamo tutti siamo corresponsabili” : Elisabetta Spitz, classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini ed ex direttore generale dell'Agenzia del Demanio, e' il nuovo commissario straordinario per il Mose. L'indicazione della sua nomina e' arrivata oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Dopo la marea che ha colpito e messo in ginocchio il 12 novembre la citta' di Venezia, si contano i danni a monumenti abitazioni e alberghi e intanto si ...

**Venezia : urbanista Simoncini - ‘MOSE anacronistico e antieconomico’ ** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – (di Andreana d’Aquino)- Il Mose, il Modulo Sperimentale Elettromeccanico progettato nel 2003, è “un’opera anacronistica e antieconomica: è come se al giorno d’oggi si decidesse di costruire un ponte in cemento armato”. A scandirlo, intervistato dall’Adnkronos, è l’urbanista e ingegnere Sandro Simoncini, per anni anche docente a La Sapienza di Roma.L'articolo ...

Venezia - Carlo Nordio : "I burocrati hanno complicato tutto ma è una follia fermare il MOSE adesso" : Carlo Nordio, ex procuratore di Venezia, in una intervista a Il Giornale, si dice convinto della necessità di completare il Mose che dovrebbe difenderla dalle alte maree e dalle alluvioni: "Fermarsi adesso a un passo dalla fine sarebbe follia pura, ancora di più con il cambiamento climatico in corsa

Chi è Elisabetta Spitz - nuova supercommissaria del MOSE di Venezia : Chi è Elisabetta Spitz, ex direttore dell’Agenzia del Demanio e ora commissario di governo con l’incarico di supervisionare i lavori per portare a termine il Mose. L’annuncio è arrivato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Laureata in architettura, ha una solida conoscenza della macchina dello Stato ed esperienze dirette su Venezia.Continua a leggere

Il dramma di Venezia e la farsa di quelli che “se c'era il MOSE" : La Basilica di San Marco esiste dall’828 dopo Cristo, cioè da quasi 1200 anni. Informa la Procuratoria di San Marco, l’ente che da secoli l’amministra, che durante questo tempo l’acqua alta l’ha invasa sei volte, dunque una volta ogni due secoli. Ma dei sei “allagamenti”, tre sono avvenuti negli ultimi vent’anni e due negli ultimi dodici mesi.Cos’altro deve succedere ...

Venezia - Bettin (Verdi) : “Sindaco Brugnaro? Dice chiacchiere sul ‘global warming’. Vuole solo più soldi per un’opera sbagliata come il MOSE” : “Il sindaco di Venezia Brugnaro evoca il problema del cambiamento climatico? Benvenuto tra coloro che si svegliano adesso e che ci raggiungono laddove noi siamo da qualche decennio. La verità è che lui e altri politici vorrebbero utilizzare l’argomento del global warming sul quale si sono svegliati oggi per spingere verso la conclusione del Mose. Sono tutte chiacchiere”. E’ il j’accuse di Gianfranco Bettin, ex consigliere della Regione Veneto ed ...

Acqua alta a Venezia : “Altro che cambiamenti climatici - le cause sono marea e scirocco. MOSE inutilizzabile nell’arco di 10 anni” : Con il disastro dell’Acqua alta a Venezia, che ha messo in ginocchio la città, vengono tirati in ballo anche i cambiamenti climatici tra le cause. L’evento delle scorse ore ha avuto una grande eccezionalità, basti pensare che è la seconda misurazione più alta (187cm) dall’alluvione del 1966. Questa eccezionalità è stata favorita da una coincidenza di fattori, così come spiegato dal giornalista scientifico Luigi Bignami: “Si legge ovunque che ...

Bruno Vespa sul dramma a Venezia : "Perché è rimasto bloccato il MOSE - questa è l'Italia" : Bruno Vespa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commenta il disastro di Venezia, sommersa dall'acqua per la marea record che l'ha investita: "A Venezia si concentrano tutte le caratteristiche dell'Italia, la bellezza, il genio (il Mose è un'opera geniale), la corruzione (il Mose ha po

Perché il MOSE non è stato alzato per proteggere Venezia dall’acqua alta : Francesco Ossola, ingegnere, docente universitario a Torino e "commissario tecnico" del MOSE, ha spiegato per quale ragione non sono state alzate le paratie due sere fa per impedire all'acqua alta di sommergere Venezia. L'opera non è ancora conclusa e non sono stati neppure effettuati test e collaudi.Continua a leggere

MOSE VENEZIA : chi è Elisabetta Spitz - nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, romana, classe '53, è il nuovo commissario straordinario per il Mose (COS'E'). A dirlo, a Radio Capital, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. L'indicazione arriva dopo la marea record che ha colpito la città la notte del 12 novembre, causando gravi danni e una vittima, e in risposta alle conseguenti critiche mosse al sistema di paratie ideato per proteggere Venezia dall’acqua alta. I ...

Venezia - Alessandra Moretti attacca Luca Zaia : "MOSE cattedrale di ruggine - ecco il buongoverno della destra" : Alessandra Moretti si scatena contro il centrodestra per il disastro di Venezia. "In questa foto ci sono Galan e Zaia che esultano per il lancio del Mose", scrive in un post pubblicato con tanto di foto sul suo profilo Twitter, "il progetto nasce col governo Berlusconi nel 2003. Sono passati 16 anni