Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) L'sarà sicuramente una delle società più attive nella prossima sessione di calcio, a gennaio. I nerazzurri devono fare cassa con i giocatori in prestito, in particolar modo con Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, che dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal Flamengo per poco più di venti milioni di euro. Ma il club meneghino si muoverà molto anche in entrata, seguendo le indicazioni date dal proprio tecnico, Antonio. L'allenatore nerazzurro si è sfogato nel post partita di Champions League contro il Borussia, evidenziando quelli che sono ancora i limiti in rosa. Per questo motivo avrebbe avuto un vertice dicon inei giorni seguenti.chiede rinforzi Sono passati nove giorni dalla sconfitta subita in Champions League dall'contro il Borussia. Un ko che continua a bruciare visto che rischia di aver ...

ArmandoAreniell : Inter: summit di mercato dopo Dortmund tra Conte e i dirigenti - Notiziedi_it : Inter, contatto con Giroud: il francese gradisce la destinazione, pronto il summit con il Chelsea… - fcin1908it : SM - Inter, summit dopo Dortmund: ecco cosa ha detto Conte. Centrocampo? Il cerchio si stringe -… -