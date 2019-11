Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) (Foto:) Stessa apertura a conchiglia, stesso bordo marcato nella parte inferiore e stesso charme in grado di oltrepassare due decenni e rimanere sempre attuale. La nuova versione diè stata ufficializzata nella notte mettendo fine a mesi di voci e indiscrezioni per quello che si può senza dubbio definire come il pieghevole più atteso del 2019. Poche le sorprese per un modello del quale si conosceva già praticamente tutto (un po’ come era stato per Pixel 4). Ed ecco dunque, come sembra, l’applicazione più efficiente e sicura per la tecnologia di schermo flessibile, che semplicemente si piega in due sull’asse orizzontale abbinandosi in modo perfetto a un design passato (colpevolmente) un po’ in secondo piano, il cosiddetto clamshell. Una conformazione che però ha il grande pregio di compattare l’ingombro da aperto a chiuso (da 72 x 172 ...

MilanoCitExpo : Il ritorno di Motorola Razr è realtà #DipartimentoInnovazioneTecnologia - infoitscienza : Il ritorno del Motorola RAZR: schermo pieghevole e chiusura a conchiglia - StampaFin : Motorola Razr: il ritorno di un’icona (col display flessibile) -