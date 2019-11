È stata arrestata Lara Comi | ex europarlamentare di Forza Italia

Tangenti : arrestata Lara Comi - ex eurodeputata di Forza Italia : Nuovo filone dell’inchiesta «Mensa dei poveri». Secondo l’accusa, l’esponente forzista sarebbe stata coinvolta in tre vicende

Arrestata Lara Comi (Forza Italia) nell'indagine "Mensa dei poveri" : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, l’ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere).In un filone dell’indagine ‘Mensa dei Poveri’ l’ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm ...

Tangenti - arrestata l'ex eurodeputata Lara Comi - ai domiciliari : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere). L'ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri per accuse, a vario titolo, di corruzione, ...

Indagine "Mensa dei poveri" - Arrestata Lara Comi (Forza Italia) : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, l’ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere).In un filone dell’Indagine ‘Mensa dei Poveri’ l’ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm ...

Tangenti - arrestata l'ex eurodeputata Lara Comi : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere). In un filone dell'indagine 'Mensa dei Poveri' l'ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri per ...

Siracusa - tenta di uccidere il marito diabetico con una dose eccessiva di insulina : arrestata : Una donna di 70 anni è stata arrestata a Carlentini, in provincia di Siracusa, per aver tentato di uccidere il marito diabetico con una dose eccessiva di insulina, mandandolo in coma. Determinante per le indagini delle forze dell'ordine è stata la testimonianza della figlia, insospettita dal comportamento della madre.Continua a leggere

In Malesia è stata arrestata una dei leader di un partito di opposizione della Cambogia : In Malesia è stata arrestata Mu Sochua, la vicepresidente di partito della Salvezza Nazionale della Cambogia, un partito di opposizione Cambogiano che nel 2017 fu sciolto dalla Corte Suprema del paese. A chiedere l’arresto di Mu Sochua è stato il governo

Una moglie dell’ex capo dell’ISIS Abu Bakr al Baghdadi è stata arrestata dalle autorità turche : Mercoledì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che la Turchia ha arrestato una delle quattro mogli di Abu Bakr al Baghdadi, ex capo dell’ISIS morto il 27 ottobre nel nordovest della Siria durante un’operazione militare statunitense. Erdogan ha detto:

Arrestata nuovamente Jane Fonda : protestava contro i cambiamenti climatici a Washington [FOTO] : Jane Fonda è stata Arrestata per la quarta volta in altrettante settimane per aver protestato contro i cambiamenti climatici a Washington D.C. con le sue amiche e colleghe Rosanna Arquette e Catherine Keener (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’attrice 81enne è stata presa in custodia dopo una dimostrazione all’interno dell’U.S. Senate Hart Building. Fonda ha giurato di protestare ogni venerdì per spronare i ...