La carne stampata in 3D si appresta a conquistare i menu dei ristoranti europei dal 2020

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Siete pronti ad assaggiare la vostra prima bisteccain 3D? Secondo diversi produttori, tra cui le israeliane Aleph Farms e Redefine Meat, ormai ci siamo: già nel corso delquesto tipo di cibo sintetico (ma non artificiale) potrebbe trovare spazio neideidi tutta Europa, Italia compresa. Non solo, ma in un futuro solo un po’ più lontano, potremo stamparci la nostra “fiorentina” o la fettina direttamente a casa nostra, tramite stampanti 3D più piccole alimentate con capsule simili a quelle utilizzate nelle macchinette domestiche per il caffè espresso. La “3D” può essere prodotta sia a partire da materie vegetali che da cellule animali coltivate in laboratorio‎ e, a detta degli esperti, avrà diversi vantaggi. Anzitutto un minor impatto ambientale ad esempio, grazie all’abbattimento della produzione di CO2 e al ...

