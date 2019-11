Dzeko contro i cori anti-Napoli | “Di certe persone allo stadio non ce n’è bisogno”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 13 novembre 2019) L’attaccante della Roma Edin, intervistato da La Stampa, ha riposto ad alcune domande su quanto accaduto in Roma-ribadisce di aver giocato con giocatori di ogni nazionalità e che siamo tutti fratelli. “Non li capisco, per fortuna hanno smesso. Certa gente è meglio che stia a casa,non serve” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI De Laurentiis ha rinnovato la fiducia ad Ancelotti, ma ha fissato una deadline… Calciomercato, via i capi dell’ammutinamento: De Laurentiis ha deciso, furto alla moglie di Zielinski: il caos continua LEGGI ANCHE: FOTO – Riempita di insulti, dopo il suo messaggio-sffogo: la moglie di Allan scompare da Instagram CdS rivela: “Mertens a Luglio potrebbe andare all’Inter” Associazione Italiana Calciatori: “Caso? Giusto disertare se il ritiro è punitivo.” CONTENUTI EXTRA: Mary ...

____W00dst0ck__ : RT @tuttonapoli: Razzismo contro i napoletani, Dzeko da applausi: 'Certa gente deve stare a casa, allo stadio non serve' - 19_Napulitan_26 : RT @tuttonapoli: Razzismo contro i napoletani, Dzeko da applausi: 'Certa gente deve stare a casa, allo stadio non serve' - caiobtncrt : RT @tuttonapoli: Razzismo contro i napoletani, Dzeko da applausi: 'Certa gente deve stare a casa, allo stadio non serve' -