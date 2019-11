Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Unapedonale, disegni e giochi dipinti per terra; iche giocavano, saltavano, ballavano. Questa estate ci capitai per caso e la ammirai con stupore. Ladelle Rimembranze, a, era un gioiello di semplicità e bellezza. Ma come spesso succede, le cose troppo belle non durano. Soprattutto se circondate da una società-centrica e adulto-centrica che rivendica avidamente i propri spazi. L’estate è finita e lesono tornate. Così ha deciso il Comune. Sono tornate a mettere le ruote dove imettevano i piedi, a imbrattare di olio i disegni dipinti con tanta cura. Applaudono i commercianti, che (mal comune in buona parte dell’Italia) continuano senza dati, senza prove, senza buon senso, a sostenere che le zone pedonali allontanano i clienti. Un’altra delle motivazioni portate a favore della “spedonalizzazione” della ...

TutteLeNotizie : A Porto Recanati i bambini hanno tentato di strappare la loro piazza alle auto - Noovyis : (A Porto Recanati i bambini hanno tentato di strappare la loro piazza alle auto) Playhitmusic - - VAIstradeanas : 16:26 #SS16 Traffico da Casello Loreto Recanati A14 Bologna-Taranto a Porto Recanati.Velocità:10Km/h -