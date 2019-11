Silvio Berlusconi al Maurizio Costanzo Show

Mediaset - l'ultimo colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : alla conquista della Germania : Mediaset effettua un ulteriore investimento nella televisione tedesca ProSiebenSat.1 Media Se e ad oggi detiene il 15,1% del capitale di "P7S1". Lo annuncia una nota l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. In particolare, la controllata spagnola Mediaset Espana ha annunciato oggi di aver acquisito una

Silvio Berlusconi testimone nella Trattativa Stato-Mafia : scena muta dai pm - un guaio per Dell'Utri : Silvio Berlusconi stavolta non va in aiuto dell'amico di sempre Marcello Dell'Utri. Il leader di Forza Italia, citato come teste assistito davanti alla Corte d'Assise d'Appello che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, si è avvalso della facoltà di non rispond

Silvio Berlusconi - l'eterno indagato : Non è l'essere indagato di Silvio Berlusconi (nessuno può sottrarsi alla legge) che sorprende, ma il fatto che lo sia ormai da ventitré anni. L'onda della giustizia, già di per sé lunga, a volte si fa infinita. E Berlusconi entra appieno nella casistica dantesca dei tribunali italiani. Si entra nel

Trattativa Stato-mafia : Silvio Berlusconi decide di non testimoniare in aula a Palermo : Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di questa mattina, 11 novembre, tenuta nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo riguardante la presunta Trattativa Stato-mafia. Il leader di Forza Italia era stato chiamato in causa proprio dai legali del suo amico di sempre, Marcello Dell'Utri, e doveva essere sentito come testimone assistito. Secondo quanto riportano i media nazionali, pare che questa mossa ...

Silvio Berlusconi : "Sono stupito. Forza Italia non è subordinata ad alcuna generica destra sovranista" : Silvio Berlusconi non ci sta. E' stanco di leggere sui giornali che Forza Italia sia sottomessa a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Sono sempre più stupito dal tono di alcuni commenti che leggo in questi giorni sugli organi di informazione. L'immagine di Forza Italia appiattita o subordinata ad una

Giuseppe Conte - "operazione responsabili". Chi tradisce Silvio Berlusconi per salvare il premier : Ci sono strane manovre nei palazzi della politica. I governisti del Pd, in raccordo con il premier Giuseppe Conte, sperano fortemente nella costituzione di gruppi autonomi di fuoriusciti dall'opposizione, in particolar modo da Forza Italia, che vadano a rafforzare una coalizione di governo già a pez

Silvio Berlusconi - lo sfogo ad Arcore : "Chi va con Matteo Renzi è folle e traditore" : A distanza di qualche ora dalla riunione-fiume che si è tenuta venerdì 8 novembre ad Arcore, dove si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia, filtrano nuove indiscrezioni relative al discorso fatto da Silvio Berlusconi al suo stato maggiore. Nel mirino del leader, Matteo Renzi e i suoi

Silvio Berlusconi : "Il governo Conte non dura. Prepariamoci al voto anticipato". Poi cena con Mara Carfagna : Il governo giallorosso è già al capolinea e sono ormai prossime le elezioni politiche. È la convinzione emersa in un vertice di Forza Italia ad Arcore presieduto da Silvio Berlusconi. A Villa San Martino si è tenuta una riunione del coordinamento nazionale azzurro, formato dal Cavaliere, dal vice pr

Silvio Berlusconi - il patto con Matteo Salvini : trenta posti per i fedelissimi alle prossime elezioni : Il centrodestra è più unito che mai tanto da spingere Silvio Berlusconi a trattare con Matteo Salvini. Al centro del patto 30 posti ai fedelissimi del Cav alle prossime elezioni. Di questi 20 deputati e 10 senatori. Secondo il Fatto Quotidiano il leader di Forza Italia si starebbe accordando anche s

Paolo Romani - soffiata a Silvio Berlusconi : "Settimana prossima esce allo scoperto chi lascia Forza Italia" : La crisi interna non colpisce solo il Movimento 5 Stelle alle prese con un capo politico poco gradito. A fare i conti con i malumori anche Silvio Berlusconi. Da giorni, infatti, si parla di una scissione tra gli azzurri, che ha visto Giovanni Toti come apripista (l'addio, ormai, consumato parecchio

Silvio Berlusconi al Quirinale - i dettagli del piano lanciato da Giovanni Toti : Ora Silvio Berlusconi fa sul serio. Lo scorso 31 ottobre ha registrato il marchio "Altra Italia". In passato era stata solo un' idea buttata lì. Declinata, più che altro, per mettere agitazione ai dirigenti ribelli di Forza Italia che ambivano alla presa del partito. Adesso, invece, la cosa inizia a