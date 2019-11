Scuole chiuse domani per maltempo Napoli sì | Matera no | la lista delle città

Allerta Meteo Venezia : Scuole chiuse anche domani venerdì 15 Novembre : anche per domani a Venezia e nelle isole decisa la sospensione dell’attività scolastica degli istituti di ogni ordine e grado. La misura varrà per gli istituti di Venezia, isole, Lido, Pellestrina. Lo comunica il Comune di Venezia. L'articolo Allerta Meteo Venezia: scuole chiuse anche domani venerdì 15 Novembre sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Scuole chiuse venerdì 15 novembre per allerta meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 15 novembre, per Maltempo? A causa dei temporali di forte intensità in arrivo sull'Italia del Centro-Nord molti comuni hanno già fatto sapere che saranno sospese le lezioni per l'allerta meteo soprattutto in Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria: ecco l'elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Toscana - scatta l’allerta arancione. Scuole chiuse nel grossetano : Un’intensa perturbazione con piogge e forti temporali interesserà la Toscana nella giornata di venerdì 15 novembre. La Protezione civile ha emesso un codice di allerta arancione dalla mezzanotte e fino alle ore 18 di venerdì sull’Arcipelago, grossetano, senese e aretino. Il peggioramento delle condizioni meteo inizierà nella notte con temporali, colpi di vento molto forte e mareggiate lungo le coste. Il mare sarà agitato sui bacini ...

Allerta Meteo - Venerdì 15 Scuole chiuse anche a Grosseto : Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole site sul territorio del Comune di Grosseto a causa dell’Allerta Meteo criticità arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi è valevole fino alle ore 18 di domani, Venerdì 15 novembre 2019. Pertanto le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse nella giornata di domani, Venerdì 15 novembre 2019. Chiusi anche i cimiteri ed i parchi ...

Maltempo Trentino - domani Scuole chiuse a Brunico : ancora problemi di luce : L’ energia elettrica a Brunico e dintorni non è stabile. Il consumo deve essere ridotto al minimo: è questo l’appello dei vigili del fuoco della cittadina altoatesina. A Brunico domani venerdì le scuole e gli asili rimarranno chiusi. Si’ avverra’ così, almeno per Brunico, la fake news che circolava sui social media della chiusura delle scuole domani in tutta la val Pusteria. Il blackout, che con brevi interruzioni dura ...

Emergenza Smog a New Delhi : Scuole chiuse e targhe alterne [FOTO] : A seguito dell’aggravarsi della situazione Smog, l’amministrazione di New Delhi ha deciso di chiudere le scuole oggi e domani e fare circolare le auto col sistema a targhe alterne: l’inquinamento è tornato a livelli che sfiorano l’Emergenza, intorno ai 460 AQI di media. La Corte Suprema ha suggerito ai responsabili del governo centrale misure come l’installazione di gigantesche torri anti-Smog, per inumidire ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : Scuole chiuse a Grado domani e venerdì : Visto il perdurare di condizioni critiche e dell’allerta meteo, il sindaco di Grado, Dario Raugna, ha disposto, per domani e venerdì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e Grado, di tutto il territorio di Grado e Fossalon, compreso il nido comunale e parrocchiale. Inoltre, dall’amministrazione comunale si informa che, a causa dell’allagamento dovuto alle calamita’ naturali delle ultime ore, la farmacia ...

Maltempo Venezia - tornano a suonare le sirene dell’acqua alta : nuovo picco alle 23 : 35 - domani Scuole chiuse : Mentre si attende la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, al termine della riunione operativa, stasera a Venezia sono risuonate nuovamente le sirene che preannunciano l’acqua alta. L’avviso, con due toni, riguarda la previsione di un picco di 125 centimetri alle ore 23.35. Le scuole della parte lagunare di Venezia resteranno chiuse anche domani. Lo ha fatto sapere il Comune di Venezia mentre le sirene suonano per avvisare i ...

L’assessora Galimberti : «A Milano mai chiuse le Scuole per allerta meteo» : A Milano di nebbia ce n’è sempre meno, è rimasta un luogo comune. Ma piove, tanto. E nevica, anche tantissimo. A volte c’è vento. Come a Napoli. Eppure a Milano le scuole, in via preventiva, non chiudono mai. Anche sulla scrivania del sindaco Beppe Sala arrivano le allerte della Protezione Civile, con i colori a scandire la possibile emergenza. Ma a Palazzo Marino non hanno bisogno di chiudersi in “situation room” per ...

Venezia - Scuole chiuse giovedì 14 novembre per acqua alta record : l’elenco degli istituti : scuole chiuse anche domani, giovedì 14 novembre, a Venezia per l'emergenza acqua alta. Previsto tra qualche ora un nuovo picco record della super marea. Lo ha deciso il Comune "visto il proseguire delle avverse condizioni meteo". La sospensione delle lezioni varrà per gli istituti del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina.Continua a leggere