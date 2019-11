LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 6-7 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | l’austriaco vince il girone

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO SET 5-7 FINISCE QUI!BATTE ANCHE! AUSTRIACO IN SEMIFINALE! 6-5 NOLE NON MOLLA! Altra chance per l’austriaco ma sul servizio avversario. 6-4 CHE RISCHIO DI! L’austriaco non chiude con la volée e poi pazza lo smash sulla riga. 4-5 SORPASSO DI! L’AUSTRIACO PIAZZA IL MINI-BREAK! 4-4NTE DI! L’austriaco gioca di nuovo con coraggio; diritto dal centro del campo e tutto riaperto. 3-4 Prova a rientrare: buona prima. 2-4 Lo imita l’austriaco: si gira. 4-1 Buona prima del serbo. 3-1prova a rimettersi in gioco: diritto in accelerazione. 0-3 Nole ha messo un’altra marcia: doppio mini-break. 0-2 Doppio fallo! 1-0 CHE SCAMBIO VINTO DA NOLE!spinge ma non chiude a rete: è un guerriero Nole. 6-6 TIE-BREAK! CROLLAAL SERVIZIO! 15-40 DUE ...

zazoomnews : LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 5-4 Atp Finals 2019 in DIRETTA: si entra nelle fasi caldi del match. Eliminato Berretti… - zazoomnews : LIVE Djokovic-Thiem 2-1 Atp Finals 2019 in DIRETTA: buona partenza del serbo! - #Djokovic-Thiem #Finals #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Djokovic-Thiem 7-6 0-1 Atp Finals 2019 in DIRETTA: il serbo si assicura il set al tie-break! - #Djokovic-Thie… -