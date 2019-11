La Juventus vuole le scuse di Cristiano Ronaldo

Juventus-Milan - Sarri analizza il caso Ronaldo : “ci vuole un pizzico di tolleranza - ecco perché l’ho tolto” : L’allenatore della Juventus ha provato a smorzare il caso Ronaldo, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a sostituire il portoghese Vittoria sì, ma la Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, scoppiato subito dopo la sostituzione decisa da Sarri nel corso della ripresa del match con il Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non si è fermato in panchina e ha lasciato l’Allianz Stadium prima della ...

Haaland Juventus - contatti già avviati : Raiola vuole portarlo a Torino : Haaland Juventus – Oggetto del desiderio di mezza Europa, con il sogno Premier League e un futuro già scritto in un top club. Erling Haaland fa impazzire tutti e i suoi 23 goal in 17 partite nella stagione 2019/20 non sono altro che la conferma di un talento puro che ha rapito le big europee. Juventus compresa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri nelle scorse settimane hanno iniziato ad allacciare i contatti per il ...

Mercato Juventus - Paratici vuole Salah : ecco i costi del possibile colpo : Mercato Juventus – La Juventus vuole continuare a crescere, soprattutto in Europa. Per farlo ha bisogno di altri colpi d’effetto come Cristiano Ronaldo e De Ligt. Infatti CR7, non più giovane, ha aperto un nuovo ciclo: i fenomeni adesso vogliono venire alla Juve. Il sogno principale è Kylian Mbappè, l’erede naturale (per età e numeri) di Cristiano, che però ha costi molto elevati, oltre i 380 milioni. Dunque Paratici avrebbe ...

Juventus - Sarri vuole che si ritrovi cattiveria sotto porta : Dybala e Higuain i migliori : Fino a questo momento il campionato della Juventus può dirsi più che positivo: primo posto solitario e già due scontri diretti vinti anche se in totale gli uomini di Sarri oggi hanno 4 punti meno dello scorso anno. Il cinismo di Allegri in Serie A pagava di più? Sarri non è convinto e non vuole che la squadra si specchi nel bel gioco perdendo cattiveria sotto porta come accaduto a Lecce. A Lecce una Juventus che spreca troppo Questa è la ...

Calciomercato Juventus - il colpo è clamoroso la dirigenza bianconera vuole chiudere per un fenomeno classe’98 - Kylian Mbappè : Finalmente la dirigenza bianconera ha scoperto le sue carte. L’obbiettivo a breve e medio termine, non è Neymar ma un suo compagno di squadra più giovane, già campione del mondo. Si tratta del fenomeno francese Mbappè. Il forte attaccante andrebbe a formare con Dybala e Cristiano Ronaldo un trio delle meraviglie che farebbe impazzire Sarri e i tifosi della Juventus. Il giocatore ha tante qualità, è giovane ed è fortissimo e poi ha un ...

Claudia Garcia : 'CR7 vuole la Champions con la Juventus - resterà a Torino fino al 2022' : Ieri Cristiano Ronaldo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lokomotiv Mosca. CR7 si è detto molto felice del gioco che sta proponendo la Juventus, il fenomeno di Madeira è sempre più al centro del mondo bianconero e vuole raggiungere altri record personali con la maglia della Vecchia Signora. In particolare la giornalista Claudia Garcia, a Calciomercato.it, ha spiegato qual è il desiderio di Cristiano Ronaldo: "Nella ...

Juventus - Calciomercato.com : 'Cavani vuole liberarsi a zero e offrirsi alla Juve' : Anche durante la sosta il calciomercato non si ferma mai e sono arrivate delle notizie molto interessanti che riguardano la Juventus. Nelle ultime ore, infatti, il noto sito "Calciomercato.com" ha accostato Edinson Cavani al club bianconero. L'attaccante sudamericano non rientrerebbe più nei piani del Paris Saint Germain. Il club francese ha acquistato Mauro Icardi dall'Inter nella scorsa sessione di calciomercato estivo e vorrebbe puntare ...

Le big d'Europa interessate a Pjanic - ma la Juventus vuole tenerselo stretto (RUMORS) : In questo inizio di stagione, il giocatore della Juventus che più si è messo in mostra è senza ombra di dubbio Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino è al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri e sta dimostrando le sue grandi qualità. Miralem Pjanjc sta anche segnando con grande continuità sia con la Juve che con la Bosnia. In bianconero, il centrocampista è andato in gol contro il Brescia e la Spal e in nazionale è reduce da una ...

Mercato Juventus - colpo grosso dal Chelsea : Sarri lo vuole a Torino : Mercato Juventus – Sono solo tre le partite in Premier League di Pedro con la maglia del Chelsea. L’attaccante spagnolo non è più un punto fermo del club londinese, che sta pensando sempre più a ringiovanire la squadra. Dalla prossima estate difficilmente, dunque, ci sarà spazio per l’ex Barcellona, pronto a intraprendere una nuova avventura, magari in Italia. Mercato Juventus, Pedro dal Chelsea Il calciatore conosce molto bene ...

Kantè Juventus - Sarri lo vuole a Torino : valutazione monstre del Chelsea : Kantè Juventus – Prende forma la nuova Juventus di Sarri. Dopo un inizio poco convincente nonostante i risultati a favore, la vecchia signora sta cominciando ad ingranare. Le ultime due uscite, molto convincenti dal punto di vista del gioco, contro SPAL e Leverkusen hanno dimostrato quanto sia cresciuta la Juve di Sarri. L’ex tecnico però guarda già a come migliorare la rosa, così avrebbe richiesta un top player a centrocampo, non ...

Manchester United - Solskjaer vuole un attaccante : torna di moda Mandzukic della Juventus : Il Manchester United cerca un attaccante dopo le partenze di Lukaku e Sanchez: torna di moda il nome di Mario Mandzukic finito ai margini della Juventus Sembrava destinato al ritorno in Bundesliga, poi indeciso sull’affascinante pista asiatica dell’Al-Rayyan, per ritrovarsi infine bloccato a Torino, ai margini della Juventus. Estate movimentata quella di Mario Mandzukic in cerca di riscatto, ma con una maglia diversa. Troppo affollato ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in DIRETTA : l’Allianz Stadium vuole la vetta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Adrien Rabiot sarà sotto la lente d’ingrandimento quest’oggi: il francese non ha entusiasmato nelle prime uscite. Sarri lo rivitalizzerà? 14.50 Il riscaldamento si è concluso: tra poco scenderanno in campo le squadre. 14.48 Mirko Valdifiori giocherà contro il suo maestro: l’ex Empoli sarà in campo dal 1′ contro colui che l’ha portato a Napoli. 14.45 Maurizio ...

Juventus - Higuain vuole ridiscutere il rinnovo di contratto entro fine anno (RUMORS) : La Juventus di Maurizio Sarri si ritrova in squadra un giocatore che sembrava in procinto di lasciare Torino appena ritornato dal Chelsea: parliamo di Gonzalo Higuain, che sin dall'inizio della preparazione estiva con i bianconeri ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus giocandosi le sue carte con l'attuale settore avanzato. Con l'impegno e la determinazione il 21 bianconero si è conquistato un posto di titolare, 'portando' in panchina ...

Juventus - dalla Spagna Diario Gol : 'Ronaldo vuole tornare al Manchester United' : Le ultime notizie di calciomercato riguardano Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. A Ronaldo sono sempre piaciute le sfide, come dimostra il fatto che dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per iniziare una nuova avventure con la Juventus di Andrea ...