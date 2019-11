Hong Kong | polizia spara a manifestante | grave Video choc | caos e scontri in strada

A Hong Kong i manifestanti danno fuoco ad un uomo al culmine di una lite : “Condizioni critiche” : Immagini choc in arrivo da Hong Kong, dove un gruppo di manifestanti ha gettato del liquido infiammabile su uomo e gli ha dato fuoco al termine di una lite durante la quale quest'ultimo li aveva definiti "britannici" e non cinesi. Secondo il capo della polizia locale, il ragazzo ha riportato ustioni di secondo grado sul 28% del corpo e versa in gravi condizioni.Continua a leggere

Cina : no attivista Hong Kong a Milano : 12.31 Dopo l'invito per fine mese a Milano fatto dalla Fondazione Feltrinelli al dissidente di Hong Kong Joshua Wong, la Cina esprime la propria contrarietà. "Ci opponiamo al tentativo di fornire piattaforme o di creare le condizioni per le attività indipendentiste di Hong Kong", dice il portavoce del ministero cinese degli Esteri. "Questa persona invitata da parte italiana è un attivista per l'indipendenza", aggiunge Geng Shuang. L'ex ...

La proteste di Hong Kong sono le più trasmesse in streaming di sempre : (Foto: Getty Images) Non si placano le tensioni a Hong Kong dove le proteste dei manifestanti vanno ormai in scena da diversi mesi, incontrando una dura repressione da parte della polizia. La città, che fino al 1997 è stata controllata e governata dal Regno Unito, è poi passata sotto il controllo della Cina. Il movimento di protesta sorto nell’ultimo periodo, noto anche come Movimento degli ombrelli, si opponeva inizialmente ...

Hong Kong - nuovi scontri tra manifestanti e polizia : agente spara al petto a un 21enne. Media : ‘Uomo dato alle fiamme da dimostranti’ : Almeno due persone colpite dai proiettili della polizia, con un ragazzo 21enne raggiunto al petto e ora ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato operato, mentre un uomo ha preso fuoco dopo essere stato cosparso di benzina dai manifestanti. È questo il bilancio dell’ultima giornata di proteste a Hong Kong: a cinque mesi dall’inizio delle manifestazioni contro la legge sulle estradizioni in Cina, trasformatesi poi in ...

Hong Kong - lite con attivisti - ustionato : 11.16 I manifestanti per la democrazia a Hong Hong hanno dato fuoco a un uomo, dopo una lite. Lui li aveva accusati di non essere cinesi, loro hanno risposto di essere di Hong Kong. Poi, si vede in 3 video, una persona mascherata ha versato liquido infiammabile addosso all'uomo, che ha ustioni sul 28% del corpo ed è in condizioni critiche. La notizia è stata data dal portavoce della polizia di Hong Kong, che ha anche proiettato i tre video già ...

Hong Kong - poliziotto spara a un manifestante : la colluttazione e il momento in cui lo colpisce : Questa mattina un poliziotto, a Hong Kong, ha sparato a un manifestante mascherato colpendolo al torace e innescando scontri in tutta la città. I fatti di oggi sono il culmine di una escalation in più di cinque mesi di proteste democratiche che hanno travolto l’hub finanziario internazionale. Nel video un ufficiale di polizia estrae la pistola dalla fondina mentre entra in contatto con una persona a un incrocio bloccato dai manifestanti. Un ...

Hong Kong - spari della polizia sui manifestanti. Ferito grave un 21enne : Violenti scontri questa mattina a Hong Kong tra polizia e manifestanti, impegnati a bloccare la circolazione stradale. Un manifestante di 21 anni è stato Ferito da un colpo di pistola ravvicinato sparato da un agente di polizia: il ragazzo, raggiunto al petto, è stato prima soccorso e portato via che era ancora cosciente e poi operato d’urgenza. Attualmente, è in terapia intensiva dove è sotto stretta ...

