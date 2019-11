Eugenetica | nasce start up in New Jersey | forti critiche dalla comunità scientifica

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ne ha dato notizia Technology Review, la rivista del "Massachusetts Institute of Technology" (MIT). Genomic Prediction, unaup nel New, effettua un test genetico con la finalità di selezionare tra vari embrioni quello che soddisfa alcuni requisiti. È possibile quindi eliminare embrioni potenzialmente portatori di alcune malattie (per ora 11, compreso diabete, ipercolesterolemia e alcuni tumori) ma anche in base alle indicazioni su intelligenza e altezza del nascituro. Test disponibili in dodici cliniche al mondo, di cui sei negli USA. Forte, anche sul piano etico.del terzo millennio Probabilmente le future generazioni non saranno il risultato di una fecondazione conseguente la combinazione casuale tra patrimonio genetico paterno (spermatozoo) e materno (ovulo) per formare un zigote, prima cellula di un nuovo individuo. Questa ...