Il Galaxy Fold di Samsung ora è in vendita anche in Italia | a 2 050 euro

In Italia da domani il Samsung Galaxy Fold : evento dell'8 novembre : Quasi ci commuoviamo nel comunicarvi che il Samsung Galaxy Fold, dopo mesi e mesi di tribolazione, sta finalmente per arrivare in Italia. Si terrà nella giornata di domani, venerdì 8 novembre, l'evento di presentazione ufficiale del primo smartphone pieghevole del brand asiatico, a margine del quale verranno resi noti tutti i dettagli che lo riguardano, compreso il prezzo di vendita (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 euro, non vi aspettate ...

Domani è finalmente il giorno di Samsung Galaxy Fold in Italia : Samsung Galaxy Fold è finalmente pronto a debuttare in Italia: Domani è il giorno dell'evento ufficiale Italiano, durante il quale saranno svelati tutti i dettagli sul lancio e il prezzo di vendita.

Samsung anticipa il nuovo Galaxy Fold e cresce nell'intelligenza artificiale : Presentato alla conferenza degli sviluppatori di San Jose. Le fattezze del nuovo "Fold" ricordano quelle di un telefono a conchiglia.

Prima foto del Samsung Galaxy Fold 2 a conchiglia? Teaser ufficiale : Sembra essere sempre più certo l'arrivo di un Samsung Galaxy Fold 2 con un design a conchiglia: un modello ben diverso dal primo modello pieghevole lanciato ad inizio 2018 e con difficoltà portato alla sua limitata commercializzazione nel mese di settembre. A confermare questa strada, nelle scorse ore, è stato lo stesso produttore Samsung che ha fornito un Teaser di tutto rispetto per il suo prossimo Foldable. Si sta svolgendo la Samsung ...

Samsung mostra il Galaxy Fold del futuro e svela novità per Bixby e One UI 2.0 : Alla SDC 2019, che si sta svolgendo in California, Samsung mostra un teaser con il concept di un nuovo smartphone pieghevole, che potrebbe essere il nuovo Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Fold 2 avrà due batterie di dimensioni diverse? Forse sì : Secondo gli ultimi rumor il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 monterà due batterie di dimensioni diverse

E se il Galaxy Fold montasse un notch verticale? Samsung lo mostra in un brevetto : Un nuovo brevetto mostra come Samsung stia considerando un notch verticale per il Galaxy Fold

Samsung Galaxy Note 10+ 5G e Galaxy Fold si aggiornano con novità molto particolari : Il Samsung Galaxy Fold riceve un aggiornamento che aggiunge importante feature provenienti dai Galaxy Note 10 e Galaxy S10

Samsung Galaxy Fold 2 avrà un nuovo design quadrato e fotocamera sotto il display : Nuovi brevetti mostrano un probabile Samsung Galaxy Fold 2 con display tutto schermo senza notch ed un nuovo modulo fotocamera

Già ad aprile il Samsung Galaxy Fold 2? Orientamento display stravolto : Arriverà ben presto un Samsung Galaxy Fold 2 pure per rimediare alle lunghe e tortuose vicissitudini del suo predecessore Samsung Galaxy Fold? Sembrerebbe proprio che la strada che porta al prossimo smartphone pieghevole dell'azienda sudcoreana sia davvero breve. Come comunicato quest'oggi da PhoneArena sulla base di alcune fonti asiatiche, il dispositivo dovrebbe essere pronto al lancio già nel mese di aprile, quindi tra soli 6 mesi. La ...

Samsung Galaxy Fold 2 previsto per aprile 2020 con novità molto entusiasmanti : Mentre Samsung Galaxy Fold sta avendo un successo inaspettato, il colosso sud coreano sta già pensando al suo successore, che potrebbe arrivare molto presto.

Samsung Galaxy Fold arriverà in questi altri mercati entro la fine di ottobre : Il Samsung Galaxy Fold si prepara a sbarcare in nuovi Paesi ed entro la fine di questo mese sarà disponibile in Giappone, Polonia, Messico e Svizzera

Samsung Galaxy Fold fatto a pezzi nel consueto teardown : ecco come funziona la cerniera : Un video mostra il funzionamento della cerniera del Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold perde il logo - letteralmente - e rivela una cura nei dettagli forse non all'altezza : Un esemplare di Samsung Galaxy Fold ha già iniziato a perdere pezzi del logo dopo solo qualche settimana: si tratterà di un caso isolato e sfortunato o è sintomo di scarsa cura nei dettagli?