Roma | ora radere al suolo i campi rom passa per ‘rigore’ e ‘legalità’ No ai diritti

Roma - nuovo incendio a libreria 'Pecora elettrica' alla vigilia della riapertura : E' il secondo attacco dopo quello del 25 aprile scorso. Trovato liquidi infiammabile nei locali. Solidarietà di Gipi e Michela Murgia. Rabbia nel quartiere: "E' un punto di riferimento". Raggi: "Inquietante". Zingaretti: "Ai proprietari dico di tenere duro"

Roma - ancora in fiamme la libreria antifascista “Pecora Elettrica”. Già incendiata il 25 aprile - avrebbe dovuto riaprire a breve : “L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto”: così il titolare della libreria “La Pecora elettrica”, il locale antifascista di in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Già colpito da un rogo la notte del 25 aprile, è andato in fiamme alla vigilia della sua riapertura. Le cause sono ancora da chiarire, ma non si esclude la pista dolosa. Secondo i media ...

Roma - incendio alla Pecora Elettrica : “Hanno usato i libri come combustibile” : Il secondo incendio in pochi mesi alla libreria e caffetteria "La Pecora Elettrica" nel quartiere Centocelle, a Roma, oltre a riaprire il dibattito sulla presenza della criminalità organizzata nella Capitale mostra come la cultura sia sotto attacco oggi nel nostro Paese perché, semplicemente, fa paura.Continua a leggere

Roma - incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica” : doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile : Avrebbe dovuto aprire domani, dopo l’incendio doloso del 25 aprile. Ma la libreria-bistrot antifascista in zona Centocelle, a Roma, La pecora elettrica, ha subito un nuovo rogo. Nel video, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco. Video Twitter/Manolo Lupicchini L'articolo Roma, incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica”: doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile proviene ...

L’8 novembre di Switch con Gianni Romano - Mario Bianco - Aüra ed Emanuele Esposito in diretta dal Common su ORadio : Dopo il successo del 24 maggio con l'arrivo del Circo Nero Italia, l'esperienza outdoor di ORadio si ripete al Common Ground di Napoli, in via Scarfoglio 7. L'universo Switch ospiterà per un evento esclusivo quattro nomi importanti del mondo DJ: Gianni Romano, Aüra, Mario Bianco ed Emanuele Esposito coloreranno di musica la serata di venerdì 8 novembre a partire dalle 21. Switch non è una semplice crew di promoter: fondata nel 2014 da Gianni ...

Roma - nuovo rogo a "La pecora elettrica" : 10.35 nuovo rogo alla libreria La pecora Elettrica, luogo di aggregazione nel quartiere Romano di Centocelle. Sei mesi fa lo stesso locale era stato danneggiato dall'esplosione di un ordigno artigianale. Il locale avrebbe dovuto riaprire domani. "Hanno dato fuoco a tutto", dice il titolare della libreria.

Colpita ancora libreria antifascista a Roma. È il secondo incendio del 2019 : Nuovo rogo nella notte nella caffetteria/libreria “La Pecora Elettrica” a Roma, luogo dichiaratamente antifascista. Il locale, già distrutto dalle fiamme da un incendio la notte del 25 aprile, avrebbe dovuto riaprire domani.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina e i vigili del fuoco. Da chiarire le cause dell’incendio e non si esclude la pista dolosa.

Roma Capitale - ieri presidio assistenti sociali esternalizzati. Cgil Cisl Uil : riconoscere esperienza acquisita da lavoratori : selezione va modificata : Roma – Si è tenuto ieri, 4 novembre 2019, sotto la sede del Dipartimento Politiche sociali Sussidiarietà e Salute, il presidio degli assistenti sociali che da anni, attraverso l’esternalizzazione, hanno lavorato e lavorano presso i Servizi sociali dei Municipi e del Dipartimento. Il 15 ottobre, Roma Capitale ha pubblicato una selezione per soli titoli per 117 assistenti sociali, totalmente priva di criteri di valorizzazione della ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna e Calabria - in tutte le due regioni sale centrodestra - arrancano Pd e M5S : Sarà “election day”. Il 26 gennaio si voterà sia in Calabria che in Emilia Romagna e proprio dall’esito delle urne potrebbe uscire una grande sorpresa sia per gli abitanti delle due regioni che per tutti gli italiani. La vittoria del centrodestra, in Calabria è in netto vantaggio ma anche in Emilia Romagna la sua candidata sembra essere al momento vincente, potrebbe dare la spallata definitiva al governo di Giuseppe Conte. Matteo ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - la Lega va come un treno mentre il Pd va in retRomarcia - crollo del M5S : L’ultimo sondaggio reso noto su La7 da Enrico Mentana non lascia dubbi che il partito del momento è la Lega. Il partito di Salvini ogni settimana che passa aumenta i suoi consensi inesorabilmente. Matteo Salvini sta conquistando voti puntando tutto sulla situazione dell’immigrati in Italia e a detta sua dei continui sbarchi che in queste settimane stanno aumentando. Il Leader leghista in questo preciso momento storico è ...

Roma : nuovo Laboratorio di Genetica Medica al San Giovanni Addolorata : Entro fine estate 2020 presso l’A.O. San Giovanni Addolorata verrà attivato un nuovo Laboratorio pubblico specializzato in Genetica Medica. La struttura occuperà una superficie di oltre 600 mq, con sede all’interno degli spazi del Presidio Santa Maria, che saranno ristrutturati grazie ad uno specifico finanziamento regionale di circa € 550.000. Il nuovo Polo nasce dall’accordo tra l’A.O. San Giovanni Addolorata e l’ASL Roma 1, con l’obiettivo di ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali e vento forte : “Nella giornata di lunedì 4 novembre il tempo sarà inizialmente stabile con venti forti sud-occidentali sulle aree di crinale, con intensità media compresa tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno a 80/90 Km/h. Si segnala inoltre che sulle aree collinari romagnole saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h. La ventilazione sarà in attenuazione durante la giornata di martedì 5. Dalla sera di lunedì 4 ...

Previsioni Meteo Roma : tempo migliorato con cieli sereni - ma non durerà. Altre piogge in arrivo : Previsioni Meteo Roma – Primo weekend di novembre decisamente perturbato sul capoluogo laziale. Era stato ampiamente annunciato da queste pagine un peggioramento significativo per Roma ed esso è puntualmente arrivato con una serie di rovesci e temporali, irregolari, alternati anche a fasi più asciutte, ma spesso piuttosto intensi, in qualche caso a carattere di nubifragio e con significativi apporti finali. Mediamente nelle ultime 48 ore ...