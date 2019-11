Napoli | 21 indagati per contrabbando sigarette | 10 di loro prendevano il reddito di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Spacciavanodie beneficiavano deldi cittadinanza. Era il doppio guadagno dei membri di un’organizzazione criminale scoperta dall’operazione della guardia di finanza di Capua, in provincia di Caserta, che conta 21di cui dieci risultano destinatari del contributo statale. Su ordine del gip i militari hanno eseguito 11 misure cautelari: un’ordinanza in carcere, tre divieti di dimora e sette obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Le manette sono scattate anche per il capo, un 69enne di Crispano, già noto alle forze dell’ordine per la sua attività illegale di. E, come i suoi due figli destinatari di una misura di divieto di dimora in Campania, percepiva ildi cittadinanza: dagli accertamenti economico-patrimoniali è emerso che i tre hanno presentato domanda all’Inps dichiarandosi nullafacenti e ...

