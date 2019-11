Marco Masini festeggia 30 anni di carriera | tour da aprile

Marco Masini festeggia trent’anni di carriera artistica : Il 2020 si preannuncia un anno ricco di festeggiamenti per Marco Masini, che celebra 30 anni di carriera artistica. Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato ...

30 anni di carriera per Marco Masini con un tour nei teatri nel 2020 e un nuovo album : Marco Masini in tour nel 2020, nei teatri italiani per festeggiare 30 anni di carriera. L'artista archivia i suoi primi 30 anni trascorsi nel mondo della musica e - per questo motivo - il 2020 si preannuncia un anno ricco di festeggiamenti, a partire dal tour teatrale che lo vedrà protagonista ad aprile e a maggio nei teatri della penisola e in alcune location d'Europa. Le date del tour ad oggi confermate sono state annunciate. Il 3 aprile, ...