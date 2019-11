Grande Fratello | ex concorrente della d’Urso si è fidanzato | ecco chi

Grande Fratello spagnolo : Gianmarco Onestini attaccato per un flirt con una donna sposata : Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo sta facendo parlare di sé: il modello si è avvicinato molto ad una concorrente che è sposata e madre di un bambino, Adara Molinero. La donna ha iniziato a mettere in discussione persino i suoi sentimenti a causa della nuova amicizia con l'ex gieffino italiano. Il pubblico non ha apprezzato affatto il comportamento di Gianmarco, tanto da chiederne l'espulsione dal gioco. Luca Onestini è intervenuto ...

“Ecco quando va in onda”. Grande Fratello - la notizia è ufficiale. La conferma di Mediaset : Come orami tutti sanno, il Grande Fratello inizierà nel 2020. Lo scorso mese è arrivata la decisione di Mediaset con un comunicato ufficiale. La nota ufficiale del Biscione sottolinea anche che la rete sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti in questo periodo, andando oltre le stime previste. “Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati ...

Live Non è la D’Urso - la denuncia di Floriana del Grande Fratello : “Le mie foto finite su un sito porno - sono stata ricattata” : “Le mie foto sono finite su un sito porno“. È la denuncia fatta da Floriana Secondi, l’ex concorrente del Grande Fratello che ha raccontato a “Live – Non è la D’Urso” quanto le è capitato. “Ci sono delle denunce in corso, lui è l’essere più viscido che io abbia mai conosciuto“, ha detto Floriana riferendosi al ragazzo che compare al suo fianco negli scatti hot: è stato lui, secondo lei, ...

Live non è la D’Urso - tutti pazzi per le gemelle Fokkens le prostitute più anziane di Amsterdam : «Le vogliamo al Grande Fratello» : Live non è la D’Urso, tutti pazzi per le gemelle Fokkens le prostitute più anziane di Amsterdam: «Le vogliamo al Grande Fratello». Louise e Martine Fokkens, sono delle ex prostitute olandesi che hanno avuto nella loro vita oltre 355 mila uomini. Ospiti dalla D’Urso nell’ultima parte dedicata all’hard, le donne non hanno parlato molto ma hanno fatto innamorare il pubblico sui social. Dopo oltre 50 anni di attività le ex ...

Grande Fratello Vip - Ivana Icardi contro Luca Onestini : «Vi faccio capire di che pasta sono fatti i fratelli…» : Ivana Icardi risponde a Luca Onestini. Luca ha accusato l’ex gieffina di sfruttare la presenza del Fratello Gianmarco al Grande Hermano Vip, versione spagnola del Grande Fratello Vip, per far parlare di nuovo di lei e la controffensiva della diretta interessata non si è fatta attendere. Ivana infatti ha risposto direttamente dal suo account instagram: “faccio queste storie per far capire a tutti di che pasta sono fatti i fratelli Onestini! – ha ...

Pasquale Laricchia famoso concorrente barese del Grande Fratello 3 - ecco la fine che ha fatto : Pasquale Laricchia era diventato notissimo, perché aveva partecipato a un’edizione del Grande Fratello, reality andato in onda si Canale 5, molto seguita dal pubblico di tutta l’Italia. Laricchia, prima di partecipare al Grande Fratello ,3 si era trasferito negli Stati Uniti d’America per seguire la sua compagna Victoria Pennington anche lei poi concorrente del famoso reality. Laricchia, barese verace, era innamoratissimo della sua ...

Gianmarco Onestini - flirt con una donna sposata al Grande Fratello spagnolo : il fratello Luca lo difende : Gianmarco Onestini protagonista del gossip spagnolo. L'inquilino della casa del Grande fratello 16 è volato recentemente a Madrid per prendere parte all'ultima edizione del Gran Hermano Vip, versione spagnola del reality con cui si è fatto conoscere in Italia, e in questi giorni sta facendo parlare di sé per una polemica amorosa. Negli ultimi tempi, infatti, l'ex-tentatore di Temptation Island si è avvicinato sempre di più ad Adara Molinero, ...

Grande Fratello - Kikò e Ambra : gesto di Nalli per Gaetano dopo il gossip : Grande Fratello, Kikò e Ambra: gesto di Nalli per Gaetano dopo le voci gossippare sulla fidanzata e il giovane ex gieffino Chicco Nalli mette definitivamente a tacere le voci gossippare che nei giorni scorsi hanno parlato di un presunto flirt clandestino tra la sua fidanzata Ambra Lombardo e l’ex gieffino Gaetano Arena. L’hair stylist, per […] L'articolo Grande Fratello, Kikò e Ambra: gesto di Nalli per Gaetano dopo il gossip ...

Al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi parteciperanno due nomi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare : Sarà il prossimo “Grande Fratello vip” e “L’isola dei Famosi” a stupire per i nomi che parteciperanno. La prossima edizione sarà nel 2020 ma già i giochi sono praticamente fatti. Per ora la conduzione pare che sarà affidata ad Alfonso Signorini che va a sostituire la moglie di Francesco Titti, Ilary Blasi ma anche Alessia Marcuzzi per l’isola dei Famosi. L’indiscrezione dei nomi invece, in queste ore sta girando su tanti siti e su ...

Grande Fratello Vip 4 - possibili concorrenti da U&D : in pole Giordano - l'ex di Nilufar : Cresce l'attesa e la curiosità per il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Un appuntamento che si rinnova dopo il successo delle prime tre stagioni condotte da Ilary Blasi, la quale però quest'anno ha preferito lasciare la conduzione del reality show per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Tanti i nomi dei possibili concorrenti che sembrano essere ...