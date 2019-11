Ciclismo | Filippo Ganna | “Nel 2020 voglio partecipare al Giro per prepararmi per Tokyo e

Ciclismo - Filippo Ganna : ‘Il record dell’ora è un obiettivo - ma serve un grande giro’ : Filippo Ganna è stato l’uomo copertina della prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista che si è tenuta nel weekend a Minsk, in Bielorussia. Il 23enne di Verbania ha demolito il record del mondo dell’inseguimento individuale, abbassando per due volte il precedente limite e portandolo molto vicino al muro dei quattro minuti. Il corridore della Ineos potrebbe dare l’assalto a questa barriera che si pensava invalicabile, ma anche ad un ...

Ciclismo - Filippo Ganna : un record del mondo storico e un 2020 di sfide. Medaglia alle Olimpiadi - il record dell’ora e quel muro dei 4 minuti… : 4:02.647, record del mondo e un salto nella leggenda. Filippo Ganna ha scritto una pagina di storia del Ciclismo su pista volando letteralmente nell’inseguimento individuale, l’azzurro si è letteralmente scatenato al Velodromo di Minsk (Bielorussia) dove ieri è andata in scena una tappa della Coppa del mondo e per ben due volte ha infranto il primato: in mattinata si è spinto fino a 4:04.252 surclassando quanto fatto dallo ...

Filippo Ganna è il diadema del Ciclismo italiano contemporaneo. Tokyo 2020 e Roubaix all’orizzonte : Due record del mondo in poco meno di due ore: non un’impresa consueta per l’Italia, in qualsiasi sport. Filippo Ganna, il cui nome era già iscritto tra i miti del ciclismo su pista tricolore ben prima di oggi, è entrato definitivamente nella dimensione dell’infinito, dove un talento debordante rende possibile anche i sogni più reconditi. Se il primato fatto segnare nelle qualificazioni aveva lasciato attoniti (4:04.252), quello ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : record del mondo per Filippo Ganna!

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...