Case intelligenti che aiutano anziani e ai disabili grazie al progetto Listen dell’UE

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) L’automazione delle, la cosiddetta domotica, non è importante solo per il comfort delle famiglie moderne. È fondamentale quando gli abitanti sono persone anziane o, che potrebbero beneficiare di soluzioni automatiche per non trovarsi in situazioni di disagio. L’automazione comprende il controllo remoto di riscaldamento e aria condizionata, dell’illuminazione e delle comunicazioni online. Per queste persone, tuttavia, le soluzioni tradizionali non sono adatte, servono prodotti mirati che sono stati sviluppati nell’ambito delfinanziato dall’UE. Il nome non è scelto a caso: tutto parte dalla voce e dalla capacità dei dispositivi di “ascoltare” i proprietari e aiutarli nel soddisfare le proprie esigenze., lampade, persiane, e tutti gli apparecchi collegati al web, si possono controllare con la voce. Il ...

