Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – “Nel giorno in cui si ricordano l’Unità d’Italia, le Forze Armate e i caduti di tutte le guerre, anche quest’anno per il 4 novembre, ho voluto anche la presenza delle scuole del territorio alle tre celebrazioni di Ostia, Ostia Antica ed Acilia. Perchéloro i portatori died è studiando la storia e quindi l’assurdità dei conflitti, che postramandare il concetto diper il quale tante personemorte e non solo nel nostro Paese. Abbiamo il dovere di conservare quello che è stato un lavoro, un ideale nel quale hanno creduto. Le nuove generazioni, con il supporto degli insegnanti e delle famiglie hanno questo compito: portare avanti gli ideali di”. Questo il messaggio che la Presidente delX Giuliana Di, ha rivolto in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze ...

romadailynews : Municipio X, Di Pillo: pace e libertà sono valori che vanno tramandati: #Roma – “Nel giorno… - ULTIMOBASILEUS : Responsabilità, dunque, del X Municipio, guidato dalla presidente M5S Giuliana Di Pillo i cui uffici - a differenza… - MrHunter_45 : @virginiaraggi Albero che la tua Amministrazione , insieme a quella del X Municipio di Giuliana Di Pillo, in 5 mesi… -