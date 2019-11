Migliori giochi PC – Classifica

Migliori giochi Xbox One -Classifica : Quali sono i Migliori giochi Xbox One? Abbiamo stilato per voi una lista in continuo aggiornamento, dei Migliori giochi del momento da noi provati e recensiti, scopriamoli insieme. Migliori giochi Xbox One Corse WRC8 WRC8 è un gioco dedicato al mondo del really e ideato dalla software house Bigben. All’interno del gioco partirete con un giro di prova che vi permetterà di imparare i comandi e di prendere ...

Migliori giochi Nintendo Switch – Classifica : Quali sono i Migliori giochi Nintendo Switch in uscita? Migliori giochi Switch multiplayer locale o Migliori giochi Switch multiplayer online? Se vi siete divertiti con i Migliori giochi Switch 2018, allora non potete lasciarvi sfuggire quelli che vi riportiamo di seguito, con la premessa che la lista è in continuo aggiornamento. Migliori giochi Nintendo Switch Corse WRC8 WRC8 non è il classico gioco di ...

Migliori giochi PS4 – Classifica : Quali sono i Migliori giochi PS4? Abbiamo stilato per voi una lista in continuo aggiornamento, dei Migliori giochi del momento da noi provati e recensiti, scopriamoli insieme. Migliori giochi PS4 Corse Team Sonic Racing Siete in cerca di un gioco di corse in stile Mario Kart? Allora il nuovo capitolo della serie Sonic Racing potrebbe fare al caso vostro. Team Sonic Racing abbandona la trasformazione dei veicoli per abbracciare il ...

Euronics a Lucca Comics & Games 2019 : le Migliori offerte videogiochi e console fino al 3 novembre : Il Lucca Comics & Games di quest'anno è finalmente entrato nel vivo. La grande festa geek ospitata nella suggestiva cittadina toscana ha infatti preso il via anche per l'edizione 2019, andando a sedurre con tutte le sue bellezze legate al mondo dell'intrattenimento centinaia di migliaia di appassionati e semplici curiosi. Come ogni anno, la kermesse dedicata a fumetti, videogame, giochi da tavolo e letteratura più tradizionale ha messo in ...

I Migliori giochi ambientati nello spazio : Se amate giochi con ambientazione lunare o con percorsi nell’immensità della galassia, siete nel posto giusto. In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori giochi disponibili su tutte le piattaforme che hanno come scenario proprio l’universo. Nel corso degli anni molti sono stati i giochi fantascientifici che hanno avuto come ambientazione la luna, i pianeti e l’intera galassia che hanno reso il gioco ...

I Migliori giochi di Halloween per Oculus Rift : Con l’avvicinarsi di Halloween l’Oculus Store offre una vasta selezione di giochi ed esperienze da brivido! Proprio come le zucche e Halloween, VR e horror è l’abbinamento perfetto per immergere i giocatori in esperienze da paura, nelle quali sarà facile urlare e spaventarsi. Oculus Quest e Oculus Rift S sono gli strumenti perfetti per permettere di vivere ad Halloween momenti spaventosi. Oculus ...

I Migliori 10 giochi da tavolo di Lucca Comics and Games 2019 : L’edizione 2019 di Lucca Comics & Games si preannuncia particolarmente ghiotta per gli appassionati dei giochi da tavolo (e non solo), con l’arrivo di attesissime traduzioni in edizione italiana, inediti capolavori di celebri designer, nuove serie, espansioni e ritorni di grandi classici. Con così tanti board game da mettere in tavola, una selezione è d’obbligo. Nella gallery, 10 novità che vale la pena provare a Lucca e, ...

Xbox Game Pass Ultimate supera PlayStation Now ed è il servizio in abbonamento con i giochi Migliori? : I servizi in abbonamento negli ultimi anni hanno iniziato ad occupare un ruolo sempre più importante nell'industria videoludica e non si può negare che in futuro questo tipo di proposte possa rivelarsi centrale non solo per i colossi del settore (soprattutto Microsoft ci punta con estrema decisione) ma anche per i consumatori. Ma qual è effettivamente il servizio migliore a livello di pura e semplice qualità dei videogiochi proposti?OpenCritic, ...

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio in abbonamento con i giochi Migliori? : I servizi in abbonamento negli ultimi anni hanno iniziato ad occupare un ruolo sempre più importante nell'industria videoludica e non si può negare che in futuro questo tipo di proposte possa rivelarsi centrale non solo per i colossi del settore (soprattutto Microsoft ci punta con estrema decisione) ma anche per i consumatori. Ma qual è effettivamente il servizio migliore a livello di pura e semplice qualità dei videogiochi proposti?OpenCritic, ...

Tante offerte vi aspettano sul Google Play Store : ecco le Migliori su app e giochi Android : Tante offerte vi aspettano oggi (e solo per pochi giorni) sul Google Play Store: ecco le migliori che riguardano app e giochi Android L'articolo Tante offerte vi aspettano sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Apple Arcade - ecco i dieci Migliori giochi da scaricare. La guida : Apple Arcade è rassicurante e visionario. L’abbonamento per i videogiochi gli utenti della Mela sembra progettato per i genitori che vogliono mettere in mano ai loro figli giochi di qualità e senza pubblicità invasive e per i gamer più intellettualoidi

Asgard's Wrath potrebbe essere uno dei Migliori giochi VR mai realizzati : Asgard's Wrath è il nuovissimo gioco annunciato dagli Oculus Studios, prodotto da Sanzaru Games ed è disponibile per i dispositivi VR Oculus Rift e Rift S. Se avete intenzione di scaricare il gioco vi consigliamo di essere pazienti perché, anche se avete la fibra, scaricare 112 GB non è comunque una passeggiata. Lo studio promette un gameplay della durata di oltre 40 ore.Il gioco non è solo una gioia per gli occhi con quello stile che ricorda ...

Nuovi sconti su PlayStation Store fino al 17 ottobre : i Migliori giochi PS4 a meno di 15 e 5 euro : Videogiocatori gioite, perché è tempo di Nuovi sconti su PlayStation Store. Da oggi, 2 ottobre, e fino al 17 del mese, "mamma" Sony ha infatti attivato tutta una serie di offerte sul suo negozio online, permettendo a tutti i possessori di una PlayStation 4 - o della più performante PlayStation 4 Pro - di mettere le mani su tantissimi giochi in digitale a prezzi assai vantaggiosi. Prezzi che viaggiano sotto i 15 euro e addirittura sotto la ...

I videogiochi in uscita ad ottobre 2019 da comprare : i Migliori per console e PC : Con settembre ormai lontano, per il popolo "da pad" è tempo di guardare a tutti i videogiochi in uscita ad ottobre 2019. Dopo la - relativa - pausa estiva, i principali produttori stanno infatti colorando le prime avvisaglie di autunno di poligoni e pixel, andando ad affollare i negozi fisici, online e digitali di diversi titoli interessanti. Con alcuni addirittura particolarmente attesi dagli appassionati. Titoli che si distribuiscono quasi ...