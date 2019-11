L' immunità non è nel contratto E Mittal lo ha riconosiuto in Aula

Morbillo - così cancella la memoria del sistema immunitario. Lo studio su bimbi non vaccinati : Vulnerabili come neonati incapaci di reagire a nuove infezioni. così il virus del Morbillo cancella la memoria del sistema immunitario, spazzando via fino al 73% degli anticorpi che difendono l’organismo da altre malattie come influenza, herpes e polmoniti. Questa ‘amnesia immunitaria’, sospettata da tempo, viene documentata per la prima volta in un gruppo di 77 bambini non vaccinati, al centro di due studi internazionali pubblicati ...

Arcelor Mittal : cancellare l’immunità (che non c’era) significa cancellare gli investimenti : Unire sindacati, imprese, ex ministri, opposizione, parlamentari che sostengono il Governo (me compresa): la scelta della maggioranza di votare - dentro la conversione in legge del decreto sulle crisi aziendali - la norma sulla responsabilità penale dei vertici Arcelor Mittal è riuscita a produrre un risultato davvero significativo, se non fosse che si tratta di un’unione di protesta, per segnalare quello che pare un errore ...

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. I sindacati : “Ora riduzione dell’occupazione”. Patuanelli : “A breve incontro con l’azienda” : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

L’immunità serve a tutelare i diplomatici - non a evitare responsabilità. La Santa Sede insegna : Il 27 agosto scorso muore in un incidente d’auto il 19enne Harry Dunn. Le autorità inglesi presumono che sia coinvolta nell’incidente una cittadina americana, Anne Sacoolas. Omicidio colposo è la pista giudiziaria. Gli inquirenti le dicono di rimanere a disposizione della giustizia. Anne Sacoolas è moglie di un agente statunitense in Gran Bretagna. Lui e la moglie hanno lo status diplomatico. Anne Sacoolas fugge in aereo e si rifugia negli Stati ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘tutela legale e immunità non parti contratto Mise-Mittal’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tutela legale né tanto meno l’immunità sono parti del contratto sottoscritto tra Mise e Mittal. Non è un elemento contrattuale che di fatto determina una rescissione automatica del contratto dopodiché Mittal desiderava specificare con norma primaria il fatto che la realizzazione del piano ambientale non ci fosse un’ipotesi di penale”.Con queste parole il ministro dello Sviluppo ...