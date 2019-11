La rassegna stampa di martedì 29 ottobre – Le prime pagine di calcio : “Milan - datti 4 mosse” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. E’ sempre più in crisi il Milan, il cambio in panchina non ha portato gli effetti sperati, contro il Lecce è arrivato un solo punto, sconfitta invece all’Olimpico contro la Roma con il risultato di 2-1, la classifica adesso fa paura ...