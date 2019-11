Turismo | Regione Lombardia | servizio migliore con nuove regole Infopoint 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) (Adnkronos) - Inoltre il personale addetto dovrà essere adeguato ai flussi turistici, ma senza stabilire a priori una presenza numerica predefinita, lasciando discrezionalità alla destinazione di contemperare qualità dele ricorse. Inoltre, vengono semplificate le procedure di revoca del ri

MLGcopyright : RT @GiulioSiamoNoi: Turismo in #Egitto: Italia punta a diventare primo paese. 'La situazione è molto buona, c'è stabilità e sicurezza, in u… - EmilianoVerga : RT @inLOMBARDIA: CACCIA AL TESORO #inLombardia Un capolavoro al giorno per scoprire le meraviglie della nostra regione. Partecipa anche tu.… - GPManzella : E in tempo di bike economy me ne sono andato, solo soletto, a fare un giro in bicicletta in Molise. Regione belliss… -