Pagamento del debito dell’azienda conferita in una società

Inps - Pagamento pensioni estere : accertamento dell'esistenza in vita entro il 13 febbraio : Attraverso la notifica del 28 ottobre 2019, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha confermato l'inizio della prima fase di accertamento di esistenza in vita per i pensionati residenti all'estero. L'avviso pubblicato nel portale dell'Inps spiega che Citibank ha avviato il processo di recapito della lettera esplicativa e del modulo di attestazione ai pensionati residenti in: Africa, Oceania ed Europa, a esclusione dei Paesi Scandinavi e ...

Il "paradiso del sesso a Pagamento" a due passi da qui : "Tariffe speciali per gli italiani - paghi 1 prendi 2" : Orson Welles, in una celebre battuta nel film , denigrava la Svizzera perché . Evidentemente non aveva pensato anche ai locali a luci rosse, che nella Confederazione sono legali e tassati

IMU : il titolare del diritto di abitazione è obbligato al Pagamento dell'imposta : Se il proprietario di un immobile concede ad un terzo soggetto il diritto di abitazione in quello stesso immobile, rimanendo di fatto nudo proprietario, sarà il titolare del diritto di abitazione a dover farsi carico del pagamento dell'IMU, anche se, per errore del Comune di residenza, i bollettini per il pagamento siano intestati al nudo proprietario. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ...

Spoiler Una Vita serale dell'8 ottobre : Alday riceve un sollecito di Pagamento dalla banca : La telenovela Una Vita tornerà in onda oggi 8 ottobre anche in prima serata su Rete 4, un appuntamento sempre molto gradito al pubblico. Com'è accaduto anche la scorsa settimana, non ci sarà Il Segreto nella programmazione serale, e così le vicende ambientate ad Acacias 38 verranno trasmesse per circa due ore. La soap, infatti, partirà intorno alle 21:25 e andrà avanti fino alle 23:35, quando lascerà spazio al film "Amore senza confini". La maxi ...

Sala - il Cardiff ricorre contro il Pagamento della prima rata : Cardiff ricorso Emiliano Sala – Il Cardiff City ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza della FIFA che gli ha imposto il pagamento della prima rata da 6 milioni di euro, per il trasferimento dal Nantes di Emiliano Sala. Il calciatore argentino è tragicamente deceduto il 21 gennaio a seguito di un incidente […] L'articolo Sala, il Cardiff ricorre contro il pagamento della prima rata è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Pedemontana - raffica di ingiunzioni per il mancato Pagamento del pedaggio. Ma nella rete finiscono anche utenti Telepass : Sono centinaia gli automobilisti bergamaschi e comaschi che in questi giorni si sono ritrovati nella buca delle lettere un sollecito di pagamento di Pedemontana. La società guidata dall’ex ministro Roberto Castelli, concessionaria delle tratte autostradali (A36, A59 e A60) che attraversano le province di Monza-Brianza, Como e Varese, ha risposto con un “pugno di ferro” contro gli utenti che non hanno pagato il pedaggio. I ...

Servizio clienti mobile e fisso a Pagamento dal 2020 : l’ipotesi dell’Agcom : Servizio clienti mobile e fisso a pagamento dal 2020: l’ipotesi dell’Agcom Se il Servizio clienti mobile e fisso dovesse diventare a pagamento nel 2020, i consumatori sarebbero di certo molto arrabbiati, perché dovrebbero pagare per un Servizio che oggi hanno gratuitamente. Sarebbe dunque un cambiamento epocale per il nostro Paese, ma a quanto pare è un’ipotesi che circola dalle parti di Agcom e potrebbe diventare realtà. È quanto è scritto ...

M5s - la battaglia contro il contante? "Casaleggio finanziata dai colossi del Pagamento digitale" : Sospetti sulla Casaleggio Associati, la fondazione che fa riferimento a Davide Casaleggio e che gestisce il M5s. Secondo quanto riportato Il Giornale, dietro al sostegno dei grillini ai pagamenti tramite carte di credito anziché denaro contante (con tanto di commissione del 2% per chi si ostina a pr

Ora è caccia ai clienti del pezzotto - attraverso l’ip o le carte di Pagamento : La maxi operazione contro la pirateria Tv che ha portato ieri a smantellare un circuito clandestino in attività dal 2015, che alimentava una vera e propria industria parallela di carattere illegale, continua rivolgendosi ai consumers. Nel mirino degli inquirenti infatti ci sono adesso i 5 milioni di italiani che risultano essersi abbonati ai servizi di trasmissione clandestina dei contenuti televisivi. Gli inquirenti contano di risalire agli ...

I tour lombardi verso i bordelli svizzeri : oltre la frontiera delle donne a Pagamento : Le comitive da Milano. I contact bar a Chiasso. Le rumene che si vendono un solo anno, le italiane disperate, le rom che si fingono spagnole. Il racconto di una transumanza maschile che finisce su materassini gonfiabili