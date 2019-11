Memorandum Italia-Libia | Di Maio promette modifiche | non stravolgimenti

Memorandum Libia - l'Italia chiede commissione congiunta per modificarlo : Negli tre ultimi anni l'intesa in materia di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani ha permesso di dotare la Libia di navi, motovedette, elicotteri, gommoni, veicoli e strumenti di comunicazione per il controllo dei flussi migratori oltre che di armare mezzi navali per la Guardia costiera libica

Migranti : l’Italia chiede di modificare il Memorandum - ma non cancellerà gli accordi con la Libia : Si conferma l'intenzione del governo italiano di mantenere attivo l'accordo sui flussi migratori, chiedendo di negoziare alcune modifiche che andranno quindi definite a un tavolo congiunto. Una richiesta, quella di convocare un tavolo di negoziati per rivedere il memorandum, in linea con quanto aveva affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per cui l'accordo "può essere migliorato ma è innegabile come abbia contribuito attraverso il ...

Migranti - le ong sul Memorandum Italia-Libia : “Il rinnovo dell’accordo è inaccettabile” : Il comunicato congiunto di Sea Watch, Mediterranea, Open Arms, Sea Eye sul memorandum Italia-Libia: "Riteniamo grave l'intenzione da parte del governo italiano di voler confermare un accordo che ha avuto come unico risultato quello di aumentare in modo indiscriminato la violenza e la violazione dei diritti in territorio libico".Continua a leggere

"Le modifiche al Memorandum Italia-Libia? Maquillage umanitario" - l'accusa di Msf al governo : “Le modifiche proposte all’accordo Italia-Libia sono un contraddittorio ‘Maquillage umanitario’”. Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere definisce così gli interventi che il governo ha affermato di voler apportare al memorandum tra Roma e Tripoli sui migranti. “Mentre si annuncia di voler migliorare le cose – con soluzioni difficilmente realizzabili – si perpetuano ...

Italia-Libia - perché il rinnovo del Memorandum d’intesa sui migranti è illegale e criminale : Il Tavolo Asilo Nazionale, composto da 26 organizzazioni che si occupano dei diritti dei migranti, ha scritto una lettera aperta al Governo e al Parlamento chiedendo l'annullamento del memorandum Italia-Libia del 2017 per la gestione dei flussi in arrivo via mare. La denuncia di Asgi: "Serve a lasciare che la Guardia costiera libica faccia il lavoro sporco per noi".Continua a leggere

Migranti - Amnesty : “Il Memorandum Italia-Libia va stracciato - inaccettabile pagare governo che commette torture sulle persone” : Il tavolo Asilo nazionale chiede che il memorandum Italia-Libia, prossimo alla scadenza triennale, non venga rinnovato, attraverso il tacito assenso come previsto dall’articolo 8 dell’accordo. “Va stracciato” dicono le associazioni durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche i giornalisti Nello Scavo e Francesca Mannocchi. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia afferma: ...

Memorandum Italia-Libia - Nello Scavo : “Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso - di mezzo le vite di migliaia di persone” : “L’accordo è stato tradito da parte libica e in parte dalle autorità italiane. Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso se pensiamo che di mezzo ci sono le vite di migliaia di persone”. A dirlo, a margine di una conferenza stampa a Roma, il giornalista di Avvenire Nello Scavo, in riferimento al Memorandum siglato tra il nostro Paese e Fayez al-Sarraj in scadenza. Scavo svelò nelle sue inchieste come il capo della cosiddetta guardia ...

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il 2 Novembre, senza un intervento del nostro governo, si rinnoverà il Memorandum d'intesa Italia-Libia. Si continuerà a dare appoggio alla cosiddetta Guardia Costiera libica e ad accettare i centri di detenzione in Libia pur di ridurre le partenze?". Così Open Migrat