L’attore Giorgio Tirabassi è stato ricoverato ad Avezzano per un malore

L’attore Giorgio Tirabassi è stato colto da un malore : malore improvviso per Giorgio Tirabassi. L’attore e regista romano, 59 anni, si è sentito male mentre si trovava a Civitella Alfedena (in provincia dell’Aquila) per la presentazione di un film. Tirabassi era al Centro Congressi dove è stato inizialmente soccorso e poi trasportato in ospedale. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, le sue condizioni sarebbero gravi.