Stretta di Atene sui migranti | una nuova legge accelera le espulsioni

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) Per il governo greco di centrodestra, si tratta di unache, pur garantendo “la protezione dei rifugiati”, avrà il merito di chiarire che “le porte della Grecia non sono aperte a tutti”. Per l’opposizione di sinistra e le associazioni, siamo di fronte a un provvedimento che “limiterà gravemente l’accesso alle garanzie per i richiedenti asilo”. Di sicuro quella appena approvata dal Parlamento greco è unaestremamente restrittiva, concepita per scoraggiare il viaggio attraverso il Mar Egeo. Il disegno didi 237 pagine, intitolato “Protezione internazionale e altre disposizioni” -lee smantella l’attuale sistema di gestione delle richieste asilo: in base alle nuove norme, le pratiche dovranno essere gestite entro 60 giorni. Un lampo rispetto ai tempi attuali, ...

