Moto3 | risultati prove libere GP Malesia 2019 | Toba il più rapido del venerdì | bene

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il giapponese Kaito(Honda Asia) ha trovato il miglior tempo combinato nella prima giornata del GP delladedicata alle. Dopo una prima sessione segnata da un tracciato di Sepang ancora umido, nel secondo turno i piloti hanno trovato condizioni di caldo davvero estremo, con l’asfalto che ha raggiunto anche i 50° e ha permesso a tutti di migliorare nettamente i tempi della mattinata. Il nipponico ha fermato il cronometro sul 2:12.466 precedendo il connazionale Tatsuki Suzuki di 235 millesimi che ha provato a tenere alto l’onore della Squadra Corse Sic58 ritrovatasi purtroppo con un Niccolò Antonelli (28° a oltre due secondi) non ancora a posto fisicamente. Per il romagnolo i recenti problemi alla clavicola e alla spalla non sono ancora stati superati e soprattutto quando si mette in carena il dolore gli impedisce di guidare al 100%. Terza ...

