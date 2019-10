Tennis | Matteo Berrettini fallisce l’esame a Parigi-Bercy | ma la stagione resta fantastica

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Inutile negarlo, c’è delusione dopo l’uscita di scena anzitempo diBerretini dal Masters 1000 di(Francia). L’azzurro, neo n.9 del mondo e sicuro di chiudere lanella prestigiosissima top-10 del ranking ATP, non è riuscito a superare l’esame rappresentato dal match contro il padrone di casa Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del mondo, ma ex n.5 ATP). Una prova negativa quella del romano, che ha sentito troppo la pressione ed è parso decisamente scarico anche dal punto di vista fisico. Poca intensità nel suoe una percentuale di efficienza molto bassa di prime palle di servizio, in una sfida all’insegna dello schema battuta-dritto, non hanno permesso adi prevalere. Complimenti doverosi al transalpino per il livello di gioco messo in mostra, bravo a mettere in campo la sua grande esperienza in partite di questo livello, ma ...

Fiorello : Troppa pressione.#berrettini non incisivo come al solito. Complimenti a @tsonga7. Daje Matteo ! Accumuliamo esperie… - SuperTennisTv : L'uscita di scena di Berrettini all'esordio a Parigi-Bercy complica la situazione... @AlexZverev si qualifica ma ni… - SuperTennisTv : Matteo Berrettini centra la 9^ semifinale in carriera, l'8^ del 2019! L'azzurro supera Rublev per 7-5 7-6 e da lun… -