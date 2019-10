Hyundai i30 - Una settimana con la 1 6 CRDi Dct N-Line Day 4

Hyundai i30 - Una settimana con la 1.6 CRDi Dct N-Line [Day 3] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Hyundai i30 con motore 1.6 CRDi da 136 CV e cambio doppia frizione a sette rapporti, declinata nellallestimento N-Line. Questultimo riprende alcune caratteristiche estetiche della versione performante dellhatchback coreana, la i30 N da 250 CV, come per esempio il design specifico dei paraurti, gli specchietti neri, mentre gli interni si distinguono per la pedaliera d'alluminio, il ...

Hyundai i30 - Una settimana con la 1.6 CRDi Dct N-Line [Day 2] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Hyundai i30 con motore 1.6 CRDi da 136 CV e cambio doppia frizione a sette rapporti, declinata nellallestimento N-Line. Questultimo riprende alcune caratteristiche estetiche della versione performante dellhatchback coreana, la i30 N da 250 CV, come per esempio il design specifico dei paraurti, gli specchietti neri, mentre gli interni si distinguono per la pedaliera d'alluminio, il ...

Hyundai i30 - Una settimana con la 1.6 CRDi Dct N-Line [Day 1] : Protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Hyundai i30 con motore 1.6 CRDi da 136 CV e cambio doppia frizione a sette rapporti, declinata nellallestimento N-Line. Questultimo riprende alcune caratteristiche estetiche della versione performante dellhatchback coreana, la i30 N da 250 CV, come per esempio il design specifico dei paraurti, gli specchietti neri, mentre gli interni si distinguono per la pedaliera d'alluminio, il ...

La Hyundai i30 N TCR vince il TCR Europe : La Hyundai i30 N TCR sale sul tetto d’Europa conquistando il campionato TCR Europe grazie a Josh Files, che centra la vittoria nell’ultima gara stagionale sul circuito di Monza. Il successo del pilota inglese si aggiunge a quello del team Target Competition nel campionato a squadre e corona un’ottima stagione per le Hyundai i30 N […] L'articolo La Hyundai i30 N TCR vince il TCR Europe sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...