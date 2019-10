F1 in tv | GP Usa 2019 | come vederlo su TV8 e Sky Orari e programma | diretta | differite e

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Nel prossimo weekend (1-3 novembre) il weekend del GP degli USA di F1 andrà in scena sul tracciato di Austin, in Texas. La situazione di classifica è ormai delineata: il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) è in vetta con 363 punti, vantando un vantaggio di 73 lunghezze sul suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il “Re Nero” ha, dunque, concrete possibilità per conquistare il suo sesto iride: gli basterà arrivare ottavo, anche in caso di un successo del finlandese. Dal canto suo la Ferrari cercherà di portarsi a casa il successo di tappa, su di un tracciato che potrebbe essere adatto alle proprie caratteristiche. La SF90 però, molto performante sul giro secco, dovrà trovare la quadra in termini di costanza e, nello stesso tempo, la gestione strategica del muretto dovrà essere migliore di quella vista in Messico. Attenzione, poi, alla Red Bull dell’olandese Max ...

