Campidoglio | nel 2020 al via lavori a Pietralata | Assemblea approva Print

Campidoglio - inquinamento : dal 1 novembre stop a auto diesel EURO 3 in anello ferroviario : Roma – Dal 1 novembre scatta il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel EURO 3 nella Ztl anello ferroviario. La misura punta a contenere l’inquinamento atmosferico e a salvaguardare la salute dei romani, in ottemperanza delle normative anti-smog. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì (dalle ore 00.00 alle ore 24.00), ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Ne saranno escluse alcune categorie di veicoli ...

Corretti stili di vita : Mercoledì 16 ottobre convegno nella Sala della Promoteca del Campidoglio : Roma – “Corretti stili di vita” è il tema dell’incontro in programma Mercoledì 16 ottobre, alle ore 9, nell Sala della Protomoteca in Campidoglio di Roma. L’iniziativa è promossa dal Comune di Roma – Assessorato alla scuola e dalla Commissione XI – Scuola, in collaborazione con il “Poster Alimentazione Multidisciplinare patrocinato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri (OMCEO) di Roma”. L’iniziativa è destinata agli studenti delle ...

Roma - delibera del Campidoglio : i cinghiali che invadono le strade nella parte Nord della capitale saranno abbattuti : I cinghiali che invadono i parchi e le strade di Roma Nord saranno abbattuti. O, quando possibile, inviati presso allevamenti “a scopo alimentare”. La decisione è stata presa dalla Giunta capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi, che lo scorso 27 settembre ha approvato una delibera sul “controllo numerico” della cosiddetta Sus Scrofa Linnaeus, cui è stato allegato lo schema di un protocollo d’intesa da sottoscrivere con Regione Lazio e ...

Campidoglio - per la Festa degli Alberi nuove piantagioni nelle scuole : Roma – Oggi, in occasione della Festa degli Alberi nelle scuole, Roma Capitale e l’Assessorato alle Politiche del Verde hanno avviato un’operazione di piantagione negli istituti scolastici, donando e mettendo a dimora tanti giovani Alberi. Gli interventi proseguiranno sulla base delle segnalazioni e delle necessità individuate dal Dipartimento Tutela ambientale. Questa mattina, alla presenza del ministro dell’Istruzione, dell’Università e ...

Campidoglio - proseguono verifiche e sanificazione nella scuola Alberto Sordi di via Taggia : Roma – proseguono gli interventi di verifica e sanificazione nella scuola Alberto Sordi in via Taggia, nel quartiere Trionfale, per risolvere il problema della presenza di guano dei piccioni. Dopo l’intervento di sanificazione nel vano scala, effettuato sabato scorso, e la chiusura parziale delle fessure che consentivano l’accesso ai volatili, erano stati anche eseguiti lavori nel soffitto della palestra esterna all’istituito. Ieri i ...

Campidoglio – VI Memorial Salvo D’Acquisto - Davide Bordoni : Mozione per far conoscere ancor di più Salvo D’Acquisto nelle Scuole : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: Salvo Rosario Antonio D’Acquisto è stato un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, insignito di Medaglia d’oro al valor militare alla memoria per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. In Campidoglio, nella sala della Protomoteca, ho ...

Campidoglio - la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Roma – Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre nelle B iblioteche, nei Municipi, nei teatri e al Nuovo Cinema Aquila. Municipio I. Continuano gli appuntamenti delle visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela ...

Campidoglio - la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Roma – Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 23 al 29 settembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri. Municipio I. Alla Biblioteca Enzo Tortora, in via N. Zabaglia 27b, giovedì 26 alle 17 presentazione del libro di Toni Mavilia Insensato viaggio. Alla Biblioteca Casa ...