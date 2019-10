“L’ho dovuto fare | non riuscivo a guardarmi” A Mattino 5 la confessione di Cristian

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)Imparato, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite dell’ultima puntata diCinque per parlare di chirurgia estetica. Spesso tacciato di essersi nettamente migliorato con qualche ritocco, l’ex geiffino, noto al pubblico italiano per aver vinto la prima edizione del programma ”Io canto”, è intervenuto per raccontare la sua verità. Qualche tempo fa, di fronte alle insinuazioni riguardo l’uso della chirurgia estetica,si era infuriato su Instagram, pubblicando un lungo messaggio in cui si era sfogato contro gli haters. “Non sono più un bambino, sono trascorsi ormai ben più di 8 anni dalla mia prima esibizione in tv – aveva scritto -. Nessuno e dico nessuno conosce la mia vita privata e la mia storia che porto sulle mie spalle e sulle spalle dei miei più cari con grande forza”. Il vincitore di “Io canto” aveva confidato di essere ...

