Il mercato dei dispositivi wearable è in una fase di crescita esponenziale

Inter - Marotta guarda al mercato dei parametri zero : tra gli obiettivi ci sarebbe Meunier : L'Inter potrà essere sicuramente la protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio il club nerazzurro apporrà dei correttivi alla rosa seguendo le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, stando attenti alle opportunità che il mercato darà, come ammesso ieri dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, però, sta già guardando anche alla prossima estate visto che da sempre è attento al mercato ...

Calciomercato Juventus - c’è un nuovo nome sul taccuino di Paratici è uno dei più grandi talenti del mondo - ha stregato tutte le grandi d’Europa : Fabio Paratici e la Juventus sono disposte a spendere cifre da capogiro pur di avere in squadra un giovane talento di soli 22 anni che però ha già stregato tantissime squadre in Europa. Il talento in questione è Mikel Oyarzabal del Real Sociedad, un classe ‘97 che gioca da trequartista e ha un mancino vellutato con il quale può fare ciò che vuole. Il fortissimo trequartista spagnolo è seguito dalle più forti squadre in Europa dal ...

Torna a crescere il mercato dei Pc : Più 4,7% di vendite nel terzo trimestre dell'anno, pari a 70 milioni di computer nel mondo. Era dal 2012 che non si vedeva un segnale così positivo. Buona parte del merito va all'aggiornamento a Windows 10

Calciomercato Juve - Icardi sarebbe nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione : La Juventus, dopo una settimana soddisfacente dal punto di vista dei risultati sportivi (vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen e contro l'Inter in Serie A) si appresta a qualche giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti, anche se la maggior parte dei giocatori è stata convocata dalle rispettivi nazionali. A tenere banco in questi giorni, oltre al calcio giocato, è anche il Calciomercato. Si parla molto infatti ...

Calciomercato Juventus : Kanté sarebbe finito nel mirino dei bianconeri : Il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus sarebbe N’Golo Kanté. In Inghilterra spingono sulla notizia ormai da qualche giorno e si dicono sicuri dell’interessamento bianconero. sarebbe Maurizio Sarri ad avere chiesto alla società uno sforzo per il francese che andrebbe a completare la mediana. Ovviamente il prezzo è molto alto (circa 78 milioni di euro) e ci sarebbe una forte concorrenza del Real Madrid che ha bisogno di centrocampisti ...

GdS | Inter – Juve : è calciomercato. L’idea dei bianconeri è clamorosa : Inter – Juve: Il grande giorno è arrivato, le due squadre si sfideranno sul campo, ma il derby d’Italia si gioca anche sul fronte calciomercato. I dirigenti di Inter e Juventus hanno appuntato da tempo i nomi di Sandro Tonali e Federico Chiesa, Paratici e Marotta sono pronti a sfidarsi. Se l’attaccante della Fiorentina è un pupillo sia di Marotta che di Paratici, col la Juventus più vicina a convincere il ragazzo, per Sandro ...

mercato Juventus - offerta monstre dei bianconeri per Kantè : i dettagli! : Mercato Juventus – Dopo una campagna acquisti divisa tra alti e bassi (visto che alcuni esuberi non son stati ceduti) , la Juventus pensa già alla prossima estate. Ramsey e Rabiot sono stati gli ultimi due colpi del centrocampo bianconeri, ottimi giocatori, ma è mancato il boom decisivo con il colpo da 90 a centrocampo. Pogba è da sempre la prima scelta, il suo addio ha lasciato un vuoto, mai colmato negli anni ma ad oggi le cifre di un ...

Surface Duo - Microsoft torna nel peggiore dei modi nel mercato mobile : Microsoft torna nel mercato mobile e lo fa nel peggiore dei modi, Surface Duo è un dispositivo con doppio schermo da 5,6 pollici che aperto diventa un dual screen da 8,3 pollici. Nessuna somiglianza con Galaxy Fold o Mate X che invece sono dotati di display pieghevoli, il Duo ha (Continua a leggere)L'articolo Surface Duo, Microsoft torna nel peggiore dei modi nel mercato mobile è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Calciomercato Juventus : idea Hakimi per risolvere il problema dei terzini (RUMORS) : Achraf Hakimi è l’ultima idea per il Calciomercato della Juventus. Il giovane marocchino, ha solo 20 anni, è di proprietà del Real Madrid ma al momento è in prestito al Borussia Dortmund. Laterale destro, che si adatta moto bene a giocare anche a sinistra, è uno dei profili seguiti da Paratici per risolvere il “caso” dei terzini. Difficile che la trattativa possa concludersi a gennaio, molto più probabile che l’assalto venga progettato per ...

Di Maio : vincolo di mandato contro il mercato dei parlamentari : Di Maio:"Dobbiamo mettere fine al mercato delle vacche sia dei parlamentari che passano nei gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare"

mercatone Uno - il "grido" dei lavoratori con 350 euro di paga : "Salvati ma condannati alla povertà" : Presidio davanti a Montecitorio per un gruppo di dipendenti della catena di ipermercati, rimasti con il futuro in bilico...

mercato NBA – Iguodala non parteciperà al training camp dei Grizzlies : scambio in vista o buyout? : Andre Iguodala è stato autorizzato a non prendere parte al training camp dei Grizzlies: il giocatore sarebbe sul piede di partenza Andre Iguodala non parteciperà al training camp dei Memphis Grizzlies. La notizia arriva da Chris Herrington, giornalista del Daily Memphian, che ha riportato la notizia di un comune accordo fra giocatore e franchigia. L’MVP delle Finals 2015 in maglia Golden State sembra essere pronto a lasciare la ...