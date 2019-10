“Il cuore a pezzi” UeD | non c’è pace per Gemma | un altro colpo bassissimo Pure Maria

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ancora undurissimo perGalgani. La dama non riesce a trovare l’amore per quanto lo stia desiderando con tutta se stessa. Oggi, in studio al Trono Over, si è consumato l’ennesimo psicodramma che ha visto per protagonista la dama tornese che appreso che Jean Pierre non prova nulla per lei – o meglio, se lo è sentito ridire davanti a tutti – e ha ricevuto anche delle critiche davvero aspre da parte sua. Tutto è iniziato con il ballo del Cavaliere degli Over con Aurora: Jean Pierre ha scelto di ballare con lei e non con, al punto che quest’ultima non ha potuto resistere dal farlo notare. “Jean Pierre – queste le sue parole – non ha neanche avuto il desiderio di fare un ballo, ho visto che ha ballato con Aurora in maniera molto sentimentale. Prendere e coscienza e atto delle situazioni è anche giusto”. Aurora ovviamente non è stata in silenzio, e le ha fatto subito notare ...

