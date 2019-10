Fusione Fca Peugeot | confermata la trattativa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Fca conferma, in una nota, che “sono in corso discussioni” con Psa “intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità”. I dialoghi in corso tra Fca eerano stati anticipati dal Wall Street Journal. L’obiettivo sarebbe arrivare a unache creerebbe un ‘gigante’ da 50 miliardi di dollari“A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il Gruppo Fca - si dice nella breve nota - , Fiat Chrysler Automobiles conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità”.“Fca - conclude la nota - non ha al momento altro da aggiungere”.

