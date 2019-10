Campagna di vaccinazione antinfluenzale | al via nella Asl di Chieti

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)- Al via oggi ladicontro l'influenza in provincia di. La Asl Lanciano Vastoha acquistato al momento 70mila dosi. Tredici gli ambulatori vaccinali attivi a, Francavilla al Mare, Guardiagrele, San Giovanni Teatino, Ortona, Lanciano, Atessa, Casoli, Villa Santa Maria, Gissi, Castiglione Messer Marino, Vasto e San Salvo, 315 i medici di medicina generale, 47 i pediatri di libera scelta a disposizione. Obiettivo è raggiungere almeno il 75% di adesione tra over 65 e persone che rientrano nelle categorie a rischio, dai 6 mesi ai 64 anni: per loro laè gratuita negli ambulatori della Asl o presso medici di medicina generale e pediatri. Gli altri potranno vaccinarsi nei centri vaccinali Asl pagando al Cup o con bollettino postale un ticket di 17,14 euro. La Asl sta organizzando unadi comunicazione ...

