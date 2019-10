Bugie e vigliaccheria | sugli accordi con la Libia questo governo fa peggio di Salvini

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Una volta usavamo i nostri soldi per salvare vite in mare, per pagare mezzi e straordinari ai nostri uomini con Mare Nostrum e con la search and rescue in mare aperto. Ora li usiamo per pagare i libici affinché violino sistematicamente i diritti umani. In pochi anni abbiamo dimenticato ciò che siamo e ciò che siamo sempre stati, in nome di una emergenza costruita a tavolino.

