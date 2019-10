Fonte : forzazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2019)oltre a fare l’allenatore, fa l’equilibratore ed il gestore ed è convinto del suo essere aziendalista A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuta Monica, giornalista, per parlare del Napoli, die di altro. Queste le sue parole: “oltre a fare l’allenatore, fa l’equilibratore ed il gestore ed è convinto del suo essere aziendalista e quindi puòverità. Sarà anche vero che i tifosi napoletani salgono spesso sull’altalena degli umori, ma qualche critica in questo momento ci sta e se le cose fossero più chiare, qualche critica si potrebbe anche evitare. Anche nel Napoli di Sarri ci sono stateincomprensioni, la squadra ricorderete tutti che nell’ultimo anno faceva squadra solo in campo, ma c’erano dissidi all’interno dello stesso staff tecnico in cui allenatore e vice neppure si parlavano, ma ...

Enzovit : Scozzafava su Ancelotti: ”Può nascondere delle verità” - CalcioNapoli24 : - cn1926it : #Scozzafava: “Qualche critica al #Napoli ci sta in questo momento, anche con #Sarri c’erano incomprensioni” -