Reja | ”Napoli | match duro contro l’Atalanta | squadra più in forma del campionato”

(Di martedì 29 ottobre 2019)sul turnover di Ancelotti: è costretto a farlo quando giochi ogni tre giorni Edoardoè intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare del Napoli che domani affronterà l’Atalanta. Queste la parole dell’allenatore: “Domani sarà dura per il Napoli perchéè lapiù inin questo momento. L’Inter ha dimostrato di essere la prima concorrente della Juve, ma siamo appena all’inizio ed il campionato ancora non vive il momento decisivo. Certo, non bisogna perdere la distanza dalla vetta, ma il campionato è agli inizi. Senon la affronti col piglio giusto ti mette in difficoltà e il Napoli che ha problemi anche in fase difensiva deve mettere grande attenzione. Gli azzurri dovranno mettere in campo grandissima intensità e non lasciare spazi al. El Papu non so dove giocherà, ma sta benissimo e anche ...

