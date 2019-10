Tutti i numeri della protesta in Cile

Rugby - Mondiali 2019 : Tutti i numeri e le sconfitte dell’Italia negli ultimi 10 anni. Il gap dal vertice si è accresciuto : L’eliminazione dell’Italia dalla Rugby World Cup ha aperto un forte di battito sullo stato di salute del Rugby azzurro. Pochi, ottimisti indefessi, pensavano realmente che gli azzurri avrebbero potuto battere una tra Sudafrica e All Blacks e, dunque, a rendere fallimentare l’avventura giapponese non è certo il risultato ottenuto. Dall’altra parte, però, l’esaltazione per due successi netti contro due delle ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Tutti i numeri e le curiosità del circuito Hermanos Hernandez : 17 curve, 71 giri, 2240 metri sul livello del mare, 4,304 metri per un giro, 305,354 la lunghezza della gara. Sono questi i numeri del GP del Messico, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul tracciato intitolato ai fratelli Hernandez e in cui si sono imposti per due volte fuoriclasse come Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansel, Max Verstappen (2017 e 2018). Di seguito il VIDEO con i numeri, le statistiche e le caratteristiche del ...

Gli italiani residenti all'estero sono 5 - 3 milioni : Tutti i numeri : Fondazione Migrantes ha presentato la XIV edizione del Rapporto italiani nel Mondo, un’analisi che parte da dati quantitativi (socio-statistici) per studiare la percezione delle comunità italiane all’estero. 128.000 partenze nell'ultimo anno La mobilità italiana dal 2006 ad oggi è aumentata del 70,2%. Si tratta, in termini assoluti, di essere passati da circa 3,1 milioni di iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero a quasi 5,3 ...

Tutti i numeri di Arek Milik – Un gol ogni 141 minuti dal 2013 : numeri Milik – Analizzando i dati raccolti dal sito specializzato WhoScored, Arek Milik è un vero killer d’area di rigore. numeri Milik – Il polacco, da quando vestiva la maglia del Leverkusen, ha giocato tra campionato e nazionale ben 10745 minuti mettendo a segno 76 gol. Totalizzando 186 presenze, i 76 gol si tramutano statisticamente in un gol ogni 2 partite, ogni due presenze per essere precisi. Per 16 volte è stato ...

Sul ritocco dell’Iva il primo scontro nel Governo : ecco Tutti i numeri della manovra : Il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def: la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti

Bentley Bentayga - Tutti i numeri dell'ibrida plug-in : Avviando le vendite in Europa, la Bentley ha ufficializzato Tutti i dati della sua prima ibrida plug-in, la Bentayga Hybrid. La Suv, svelata durante il Salone di Ginevra del 2018, è proposta con un prezzo di partenza di 141.100 euro: le prime consegne sono previste entro la fine dell'anno. Questa vettura ha il compito di aprire la strada dell'elettrificazione per il marchio della B alata, che entro il 2023 punta ad avere almeno una versione ...