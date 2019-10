M5s perde consensi sia al governo col Pd che con la Lega | dice Di Maio 

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il Movimento 5 stelle è la terza via e non bisogna abbattersi per il risultato delle amministrative in Umbria. E' il senso del post pubblicato dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. "Voglio iniziare questo post facendo i complimenti a Donatella Tesei, neo presidente della regione Umbria. Grazie anche a Vincenzo Bianconi per aver dato il massimo, così come vorrei ringraziare tutti gli attivisti che si sono impegnati in questa campagna elettorale" , scrive Di Maio. "Il voto in Umbria certifica che quest'esperimento non ha funzionato. Ci abbiamo provato perché era troppo tempo che si sosteneva che andando insieme avremmo rappresentato un'alternativa, ma è emerso un dato di fatto: che allo stesso modo, sia che stiamo con il Pd che conal, il Movimentoconsenso. Succede perché non abbiamo mai considerato l'ipotesi di governare con altre forze politiche, ma è ...

