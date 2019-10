Finali Mondiali Ferrari – Hublot in pista a Maranello per l’ultimo round GALLERY

Rugby - Mondiali 2019 : il calendario delle semiFinali. Come vedere in tv Inghilterra-Nuova Zelanda e Galles-Sudafrica : orari e programma : Mancano poco più di ventiquattro ore e la Coppa del Mondo di Rugby sarà giunta al penultimo atto: la rassegna iridata vedrà infatti la prima semifinale (della parte alta del tabellone) sabato 26 e la seconda (della parte bassa) domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. Le ultime quattro partite verranno tutte disputate alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno ...

F1 - MotoGP - WSBK - Finali Mondiali : gli orari del weekend in TV : Inizia oggi, giovedì 24 ottobre, il mega weekend motori di Sky Sport, che in quattro giorni vedrà in pista la F1 in Messico, la MotoGP in Australia, la Superbike in Qatar e le Finali Mondiali del Ferrari Challenge in Italia. Un giro del mondo da non perdere, che prevede una full immersion totale nelle due […] L'articolo F1, MotoGP, WSBK, Finali Mondiali: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Rugby - Mondiali 2019 : il borsino delle semiFinaliste : Si avvicina il momento della verità per Inghilterra, Nuova Zelanda, Galles e Sudafrica. Sabato e domenica, con fischio d’inizio per entrambi i match alle 10, si disputano le semifinali della Rugby World Cup in Giappone e le quattro pretendenti al trono stanno lavorando per farsi trovare al meglio all’appuntamento. Tra guerre psicologiche, giocatori assenti per infortunio e dubbi, vediamo come sono messe le quattro squadre. La sfida ...

Rugby - Mondiali 2019 : dagli All Blacks al Galles - analisi sulle quattro semiFinaliste : Con i quarti di finale giocati nel fine settimana si sono definite le semifinali della Rugby World Cup 2019. Ad accedere al penultimo atto dei Mondiali giapponesi sono stati Inghilterra, Nuova Zelanda, Galles e Sudafrica. Sabato 26 ottobre, alle 10, scenderanno in campo Inghilterra-All Blacks, mentre alla stessa ora domenica 27 ottobre sarà la volta di Galles-Springboks. Ma dopo i quarti di finale come ci arrivano le quattro pretendenti al ...

Rugby - Mondiali 2019 : tabellone delle semiFinali. Programma - orari e tv. Il calendario completo : Si sono conclusi oggi i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone delle semifinali. Nella parte alta Inghilterra-Nuova Zelanda, in quella bassa Galles-Sudafrica. Penultimo atto il 26 e 27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. Tutte le gare si giocheranno alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta ...

Rugby - Mondiali 2019 : Inghilterra-Australia 40-16 - May e due intercetti valgono le semiFinali : Avvio convinto dell’Australia che al primo possesso tiene l’ovale per ben tre minuti, ma alla fine Leali’ifano commette un avanti e nulla di fatto. Insistono i Wallabies e l’Inghilterra ha la prima palla giocabile dopo ben 9 minuti di gioco. Australia propositiva con Jordan Petaia, ma è Kurtley Beale a dare la prima scossa al 10′, quando Slade perde palla in attacco e contrattacco dell’estremo e Inghilterra ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e risultati. Doppietta di Simone Biles - festa per Nagornyy e Fraser : Oggi domenica 13 ottobre si sono disputate le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminili). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI TRAVE – Simone Biles (USA, 15.066), Liu Tingting (Cina, 14.433), Li Shijia (Cina, ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - in palio i pass per le Olimpiadi 2020. Oggi chi si qualifica a Tokyo? : Oggi si disputano le Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, il regolamento prevede che su ogni singolo attrezzo vengano assegnati tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Questi posti, però, non possono finire nelle mani di atleti le cui Nazioni sono già ammesse ai Giochi con la squadra o che si sono già qualificati attraverso il concorso generale individuale. Nel caso in cui tra gli otto Finalisti ci siano meno di tre ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Simone Biles vuole la doppietta d’oro - si chiude in bellezza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle Finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi si disputano le ultime Finali di Specialità e si conclude la rassegna iridata dopo dieci giorni di grande spettacolo. Alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegnano cinque titoli, l’attesa è tutta per Simone Biles che diventerà l’atleta più medagliata di ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità. Simone Biles per la doppietta trave-corpo libero - tre titoli al maschile : Oggi si concludono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) andranno in scena le ultime cinque Finali di Specialità e calerà il sipario sulla rassegna iridata. TRAVE: Come sempre la favorita della vigilia è Simone Biles ma il fenomeno è reduce da due gravissimi errori negli ultimi eventi di prima fascia, alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali dell’anno scorso sbagliò malamente sui 10 cm ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finali di Specialità - tutti gli azzurri in gara (13 ottobre) : oggi domenica 13 ottobre si disputano cinque Finali di Specialità aii Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si conclude la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Simone Biles va alla caccia della magica doppietta tra trave e corpo libero, la statunitense è la grande favorita della vigilia e ha tutte le carte in regola per imporsi su entrambi gli attrezzi anche se sui 10 cm sarà sempre una roulette. Uomini ...